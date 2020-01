I fan PlayStation sono i più “fedeli” secondo un recente studio

Il concetto di Console War non è affatto positivo e, secondo alcuni, sta pian piano perdendo di valore visto che i videogame tendono a uscire su sempre più piattaforme (esclusive incluse). Ciò nonostante, il singolo videogiocatore avrà sempre una preferenza e, sopratutto in virtù di limiti economici, dovrà scegliere una macchina da gioco rispetto all’altra. In questa casi, si tende a rimanere all’interno dello stesso sistema che già si possiede, sopratutto se si parla di PlayStation 5 e Xbox Series X che proporranno la retrocompatibilità. Quali fan sono però i più “fedeli” a un brand?

Recentemente BestSEOCompanies ha condotto una (piccola) ricerca chiedendo a 1.003 persone quali fossero le loro preferenze e indagando sulla loro “fedeltà” ai vari brand. Secondo i risultati, i giocatori Sony PlayStation sono i più fedeli. Più precisamente, il 40.7% dei partecipanti ha dichiarato fedeltà a PlayStation, Xbox è al secondo posto con il 31% e, forse con sorpresa di molti, Nintendo è al terzo con il 30.4%.

Tutta la generazione PlayStation, dalla prima alla quarta versione

Il sondaggio rivela che una persona su tre sta pianificando di acquistare PlayStation 5 e solo una su quattro Xbox Series X. Un piccolo ma significativo 8% afferma però di volerle acquistare entrambe. Si tratta di dati curiosi, ma dobbiamo ammettere che il campione preso in esame è probabilmente un po’ troppo piccolo, anche se prende in considerazione tutte le fasce d’età (dalla fascia “Baby Boomers” alla “Generazion Z”).

Non consideriamolo quindi come un responso definitivo, ma in linea di massima sembra che il pubblico PlayStation abbia apprezzato l’operato di Sony con PS4 e sia intenzionata a continuare le proprie esperienze videoludiche con PS5. Certo, i 100 milioni di console vendute è un indicatore già abbastanza valido per fare una supposizione di questo tipo.