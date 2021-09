Far Cry 6: ecco i requisiti per giocare al meglio su PC

Manca quasi un mese esatto dal lancio di Far Cry 6, con gli appassionati della serie targata Ubisoft che non vedono l’ora di poter esplorare a loro piacimento l’isola di Yara. La compagnia francese ci ha già mostrato molto del nuovo capitolo della serie FPS open world, ma fino ad oggi c’erano una serie di informazioni cruciali che ci erano precluse. Parliamo dei requisiti per la versione del gioco in arrivo su PC, vediamoli nel dettaglio.

Prima di riportarvi i requisiti PC di Far Cry 6, è giusto sottolineare come il nuovo titolo Ubisoft offrirà ai giocatori diverse opzioni di personalizzazione approfondite, le quali includeranno il ridimensionamento della risoluzione sui monitor ultrawide. Saranno personalizzabili anche i controller del PC e giocare con il ray tracing e la super risoluzione AMD FidelityFX attivi. A tutto ciò è stato inserito anche un benchmark che vi mostra come girerà il gioco con le impostazioni personalizzate che avete scelto. Vediamo ora nel dettaglio i requisiti annunciati.

1080p a 30fps 1080p a 60fps 1440p a 60fps CPU Intel i5-4460 o AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-7700 o AMD Ryzen 5 3600X Intel i7-9700 o AMD Ryzen 5 3600X RAM 8 GB 16 GB 16 GB GPU Nvidia GTX 960 o AMD RX 460 Nvidia GTX 1080 o AMD RX VEGA64 Nvidia RTX 2070 Super o AMD RX 5700XT VRAM 4 GB 8 GB 8 GB Spazio 60 GB 60 GB 60 GB

Di seguito, invece, trovate i requisiti per poter giocare a Far Cry 6 su PC con Ray Tracing attivo.

1440p a 60fps con Ray Tracing 4K a 30fps con Ray Tracing CPU Intel i5-10600 o AMD Ryzen 5 5600X Intel i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800X RAM 16 GB 16 GB GPU Nvidia RTX 3070 o AMD RX 6900XT Nvidia RTX 3080 o AMD RX 6800 VRAM 8 GB 10 GB Spazio 60 GB 60 GB

Vi ricordiamo che Far Cry 6 verrà rilasciato il prossimo 7 ottobre sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.