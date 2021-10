Far Cry 6, il commovente omaggio al micio del team di sviluppo

Far Cry 6 è ricco di animali: si va dai galli, impegnati nel combattimento (con il PETA che ha già alzato la voce) fino agli Amigos, ovvero gli alleati come ad esempio Chorizo, disabile che distrae i nemici. Oggi però la notizia è il toccante omaggio riservato ad uno sviluppatore del gioco, che purtroppo ha perso il suo migliore amico animale durante lo sviluppo del nuovo capitolo della serie. Un tributo decisamente importante, che dimostra come all’interno delle software house ci sia una vera e propria collaborazione e che i dipendenti non sono solamente colleghi ma anche amici.

Ted Timmins, che in Ubisoft Montreal ricopriva il ruolo di game director, ha pubblicato un post su Twitter dove spiegava la morte del suo gatto. “Totoro è mancato mentre lavoravamo a Far Cry 6”, spiega Timmins. I suoi colleghi non sono ovviamente rimasti indifferenti a questo lutto e hanno così deciso di omaggiare il micio all’interno del gioco. Come? Con un gigantesco murales, che include anche Yoshi, ovvero il fratello. Un murales davvero fantastico, che ha lasciato senza parole Timmins, che ha voluto informare tutto il mondo di questo bellissimo e commovente tributo mentre combatteva la rivoluzione di Yara.

When my boy Totoro suddenly died during the development of #FarCry6, the team immortalised him forever on the walls all over Yara – including his brother Yoshi by his side. I’m eternally grateful for this, it means so much and was such a thoughtful surprise ♥️ pic.twitter.com/wIp01HXF0z — Ted Timmins (@JustTeddii) October 10, 2021

“Sono estremamente grato per questo, significa davvero tantissimo ed è stata una sorpresa”, ha concluso Timmins. Questo significa che il particolare omaggio è stato tenuto nascosto anche al padrone del game director di Far Cry 6. E possiamo solo immaginarci la sorpresa nel momento in cui Timmins ha deciso di giocare al titolo che ha sviluppato la sorpresa ritrovarsi questo murales.

Omaggi a parte, Far Cry 6 è davvero un titolo molto solido. Potete scoprirne di più leggendo la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo. Nonostante la recente uscita, si comincia però già a parlare del prossimo capitolo, che potrebbe avere novità piuttosto importanti e sconvolgere completamente la sua natura. Verità o semplici rumor? Lo scopriremo solamente nel prossimo futuro.