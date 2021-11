Far Cry 6: il nuovo DLC nasconde un easter egg di P.T.

Il nuovo DLC di Far Cry 6, Vaas: Insanity, è stato rilasciato poco più di una settimana fa, precisamente il 16 novembre, e sta già riscuotendo un discreto successo. Il contenuto aggiuntivo riporta i nostalgici della serie al terzo capitolo della saga, Far Cry 3: in esso torneremo nei panni di Vaas dopo ben nove anni ed esploreremo nel dettaglio i suoi rapporti con Citra e Jason Brody, assieme a una veduta più ampia della sua infanzia.

Ciò che ha di interessante da offrire questo DLC, però, non si limita soltanto ai contenuti che hanno a che fare con la storia di Far Cry. All’interno di esso, infatti, è nascosto un easter egg che si ricollega a un’altra famosissima opera di Ubisoft, ossia Silent Hills. Più nello specifico, si riferisce al P.T. (Playable Teaser) del titolo, un teaser giocabile per l’appunto che fu cancellato prima del suo rilascio completo.

Se siete curiosi di scoprire l’easter egg voi stessi allora vi consigliamo di non proseguire con la lettura di questa news, mentre per i più curiosi ecco in cosa consiste: durante una certa missione del DLC, Vaas dovrà entrare all’interno di un enorme hotel all’interno del quale il personaggio rivedrà parti della sua vita. Non appena si aprirà la porta della struttura, il protagonista dirà la seguente frase: “This reminds me of the game… wait, with that- the trailer with the f***ing… with the hallway? What the f**k ever happened to that?“. Tutto ciò è un chiaro riferimento, appunto, a P.T.

L’easter egg è una chicca molto simpatica, soprattutto per i fan di Silent Hills che si chiedevano davvero la stessa domanda che si è posta il nostro Vaas. Il DLC Vaas: Insanity è disponibile già da subito per Far Cry 6: a tal proposito, se non lo avete ancora acquistato vi consigliamo di approfittare del Black Friday per ottenere la vostra copia a un prezzo stracciato!