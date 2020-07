Far Cry 6 non sarà tutto in prima persona

Negli scorsi giorni durante l’evento di Ubisoft dedicato ai titoli in uscita prossimamente abbiamo potuto ammirare il trailer di Far Cry 6, nuovo capitolo dell’omonima saga videoludica. Il video presentazione ha lasciato praticamente a bocca aperta tutti, con un magistrale Giancarlo Esposito che è pronto a diventare un promettente antagonista della serie. Anton Castillo è quindi il dittatore dello stato di Yara, una nazione sull’orlo del caos e della povertà. Durante il trailer abbiamo potuto notare un altro personaggio, Diego, figlio del dittatore al quale viene insegnata una massima di vita dal proprio padre in una lunga e poetica discussione. Insomma, Far Cry 6 ha tutte le carte per diventare uno dei migliori capitolo della serie, ovviamente non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più a riguardo soprattutto sul fattore del gameplay.

Durante una recente intervista, il director di Far Cry 6 Navid Khavari ha rivelato che il titolo, per la prima volta, avrà cutscene con visuale in terza persona. Il comparto narrativo quindi avrà nuove soluzioni. Khavari ha dichiarato quanto segue: “Volevamo elevare la narrazione al massimo, per questo abbiamo introdotto molte nuove tecniche mai utilizzate prima nella serie”.

Si tratta quindi della prima volta per gli sviluppatori di attuare questa “tecnica”, puntando al poter vedere il proprio protagonista durante le cutscene d’intermezzo ammirando anche le modifiche estetiche attuate durante la propria partita. Una mossa che potrebbe essere davvero interessante.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di vedere il protagonista in tutta la sua bellezza durante le cutscene? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardante Far Cry 6 che ricordiamo sarà disponibile a partire dal 18 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.