Far Cry 6, vedremo il gameplay questo venerdì

Ormai siamo in tema annunci, la settimana che stiamo vivendo si sta rivelando davvero interessante da tanti punti di vista. Non solo avremo un primo assaggio di Horizon Forbidden West, ma oggi Pokémon Company ha anche ufficialmente rivelato le date di uscita dei prossimi titoli dedicati al brand dei mostriciattoli tascabili. L’E3 è ormai vicino e di conseguenza non possiamo non aspettarci tantissime conferenza e tantissime dirette dedicate ai titoli più disparati. Finalmente torna anche in grande stile Far Cry 6 questo venerdì.

Con un annuncio senza preavviso Ubisoft ha difatti annunciato che questo venerdi sarà possibile vedere il prossimo capitolo della serie in diretta streaming tramite i canali ufficiale del publisher francese. Il tutto sarà completamente dedicato al gameplay. Fino ad ora infatti abbiamo avuto modo di vedere un reveal trailer che ha settato soltanto il mood di quello che affronteremo nel prossimo capitolo. Con un villain di tutto rispetto è molto probabile che il tutto si concentrerà sulle novità che sono state introdotte.

Inoltre non vediamo l’ora di capire quali saranno le migliorie tecniche di cui godrà il titolo che arriverà anche sulle console di nuova generazione, ricordiamo infatti che Ubisoft è una delle poche ad avere un parco console davvero ampio al momento, in cui includiamo anche i servizi di cloud gaming come Stadia. Uno dei primi publisher a credere nel progetto e di conseguenza a far arrivare ogni suo titolo all’interno del catalogo di Google.

Il prossimo venerdi quindi, non prendete nessun appuntamento, e tutti gli occhi saranno per Far Cry6. Intanto non dimenticatevi degli eventi di domani, e soprattutto di seguire con noi lo State of Play completamente dedicato a Horizon Forbidden West, tutto in diretta con il nostro commento su YouTube!