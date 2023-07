Il primo Far Cry ha decisamente segnato un punto di svolta per Crytek, oltre, ovviamente, ad aver dato inizio a una delle serie più grandi e popolari di Ubisoft. Tuttavia, dopo 19 anni dall’uscita, si è giunto il momento adatto per un restyling. Ebbene, questa opportunità potrebbe essere davvero alle porte, dato che un codice sorgente del gioco è apparso sull’Internet Archive.

L’intero codice sorgente del Far Cry 1, nella sua versione 1.34, è stato reso disponibile e, sebbene alcuni utenti abbiano notato che non è completamente completo, si avvicina molto.

Secondo MobCat, si presume che questa fuga di codice sorgente sia stata effettuata per aggiungere il supporto all’Ubisoft Game Launcher/DRM nella versione PC del gioco. Il codice include alcuni eseguibili, ma non contiene codice Xbox né risorse di gioco. Inoltre, sembra che la compilazione del codice presenti diversi errori, anche se un’altra fonte ha dichiarato che può essere compilato con poche modifiche in Visual Studio .NET 2003.

Out of nowhere, the full source code of Far Cry 1 just dropped on the Internet Archive pic.twitter.com/agRMPHLT6o — Vinícius Medeiros (@VinciusMedeiro6) June 30, 2023

Non è chiaro da quale fonte esattamente provenga il codice o perché qualcuno abbia improvvisamente rilasciato il codice di un gioco che è stato sul mercato per due decenni. Fino a ora nessuno ha rivendicato la responsabilità di questa fuga e il file è stato caricato sull’Internet Archive dall’utente Llaetha.ro come unico e primo contributo. Alcuni membri della community di Far Cry 1 su Discord hanno speculato che un ex dipendente di Crytek, particolarmente interessato al titolo, lo abbia condiviso con alcuni amici a scopo di studio, con l’intenzione di renderlo pubblico in seguito, ma uno di loro si è affrettato ed è stato il primo a diffonderlo.

Ora i fan sono naturalmente interessati a cosa gli utenti potranno fare con il codice sorgente nelle loro mani. Anche se Far Cry è ancora disponibile per l’acquisto (ed è addirittura in vendita nei saldi estivi di Steam a meno di 3 euro), l’invecchiamento del gioco è evidente, per cui potrebbe beneficiare di mod che migliorino la qualità complessiva dell’esperienza.

Sebbene Far Cry 1 fosse già facilmente modificabile grazie al rilascio passato dell’SDK e dell’editor di livelli da parte di Crytek, il codice sorgente completo consente agli utenti di apportare modifiche e correzioni direttamente al motore di gioco. L’idea di un Far Cry con supporto RTX e con gli elementi datati degli anni 2000 corretti ha entusiasmato la community di modding, nonostante Ubisoft possa decidere di intervenire in qualsiasi momento. Attualmente, non è stato concesso loro il permesso di utilizzare il codice sorgente trapelato, ma alcuni utenti fanno notare che in passato sono stati concessi permessi per l’uso non commerciale di codice sorgente di giochi, mentre in altri casi gli editori possono essere molto rigidi e persino intraprendere azioni legali contro l’utilizzo non autorizzato.

Ubisoft non ha ancora commentato la fuga del codice sorgente né ha fornito indicazioni su come risponderà ai tentativi di utilizzarlo. Un possibile ostacolo per i modder entusiasti potrebbe essere il fatto che la serie Far Cry è ancora attiva: secondo una voce di gennaio, Ubisoft sta sviluppando due giochi separati, uno sparatutto in singleplayer della serie principale (probabilmente Far Cry 7) e uno spin-off multiplayer. Pertanto, potrebbe non essere particolarmente interessata a un progetto fan-made che potrebbe rubare la scena.