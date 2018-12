Far Cry New Dawn annunciato ai The Game Awards 2018

Avevamo sbirciato tra le pagine profilo di alcuni attorni per scovare qualche rumor su dei progetti misteriosi di Ubisoft. Ben quattro nomi indecifrabili erano apparsi online, ma non è stato nemmeno possibile dare libero sfogo alla fantasia poiché subito il colosso francese ha mostrato un teaser di un nuovo Far Cry.

Anche in questa caso la curiosità non è durata troppo poiché tramite un leak è stato svelato il nome del nuovo capitolo (“Far Cry New Dawn”) insieme alla copertina della versione Xbox One. Tramite questa e tramite il teaser abbiamo potuto supporre che si trattasse di una specie di seguito-spin off del quinti capitolo della saga.

Avevamo ragione? Scopriamolo tramite il filmato completo mostrato durante i The Game Awards 2018.

Pare che avessimo ragione! Sarà disponibile a partire dal 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox e PC al prezzo di 44.99€.

Qual è la vostra idea su questo gioco? È forse un po’ troppo presto per sentire parlare di un nuovo Far Cry? O invece l’idea del post-apocalittico vi intriga?