Far Cry perde una figura importante nel team di sviluppo!

Non è la prima volta che sentiamo di una figura chiave di Ubisoft che lascia la compagnia francese dopo anni di grandi lavori. Quest’oggi è Dan Hay a lasciare la società transalpina, colui che per più di dieci anni ha coperto un ruolo fondamentale nella realizzazione e nell’evoluzione della serie di Far Cry e che, grazie al duro lavoro in compagnia del team di Ubisoft Montreal, è stato capace a creare grandi FPS a mondo aperto parecchio vari e longevi.

Dan Hay si è unito a Ubisoft durante lo sviluppo di Far Cry 3, il capitolo che ad oggi è rimasto più a cuore ai tantissimi appassionati della saga. Da allora ha mantenuto il suo ruolo di direttore esecutivo praticamente in ogni singolo capitolo del brand, inclusi: Blood Dragon, Far Cry 4, Primal, Far Cry 5 e New Dawn.

L’annuncio dell’addio di Hay è stato fatto direttamente da Ubisoft, che ha dichiarato quanto segue: “Dopo più di 10 anni in Ubisoft, Dan Hay ha annunciato che abbraccerà l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita professionale e lascerà la compagnia il prossimo 12 novembre”.

Al momento non è ancora chiaro che cosa farà nel prossimo futuro Dan Hay, ma nel frattempo Ubisoft ci tiene a ringraziarlo per tutto quello che ha saputo fare in questi dieci anni all’interno della compagnia francese. Ad oggi il team di Ubisoft Montreal sarà guidato da Sandra Warren.