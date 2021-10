Far Cry: storica teoria dei fan viene confermata ufficialmente

Tutto quello che conoscete su Far Cry 2 potrebbe a breve vacillare. Nelle ultime ore, infatti, Ubisoft ha confermato una delle teorie più assurde sviluppate dai fan della saga, che cercavano una risposta dai diretti interessati oramai da diverso tempo. Oggi, grazie all’intervista al director Clint Hocking, possiamo dirlo: quella folle teoria è stata confermata.

L’anno è il 2008: Far Cry 2 esce a circa 4 anni di distanza dal primo capitolo originale ed è la prima volta che Ubisoft ci mette mano, dopo l’ottimo lavoro eseguito da Crytek. Il giocatore impersona un mercenario, chiamato per eliminare Lo Sciacallo, un criminale e contrabbandiere che vende armi al mercato nero. Per moltissimo tempo i fan hanno pensato che in realtà quel Villain senza nome fosse proprio il protagonista del primissimo gioco. E Hocking ha confermato il tutto.

“Jack Carver, il protagonista del primo Far Cry, era un criminale e killer. L’idea era di fargli impersonare Lo Sciacallo, dopo tutto quello che aveva visto sull’isola”, ha dichiarato Hocking. Le motivazioni che hanno trasformato Carver nel nemico principale del secondo gioco della serie sono diverse, che però Ubisoft non conferma. “Forse è stato indotto dalla droga, forse è solo disturbo post traumatico da stress”, specifica l’ex director del titolo.

I fan di Far Cry erano però stati molto attenti ai dettagli disseminati da parte del publisher e sviluppatore franco canadese. Come è possibile leggere, infatti, i background di Carver e Lo Sciacallo sono molto simili. Un’altra prova a sostengo di questa teoria è che le texture del Villain nei file di gioco sono chiamate “jackcarver”. Certo, quest’ultima prova poteva essere un easter egg oppure un placeholder, ma con la conferma di Hocking ovviamente non ci sono più dubbi: il protagonista principale del primo capitolo era diventata la preda del secondo.

Dal 2008 al 2021 si sono susseguiti diversi capitoli della serie Ubisoft. L’ultimo atto verrà scritto il 7 ottobre 2021, quando sarà disponibile Far Cry 6, che metterà i giocatori al centro di una rivoluzione per rovesciare un potentissimo dittatore. Il titolo debutterà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.