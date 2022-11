Farming Simulator 22 ritorna sui PC e le console degli appassionati con una veste rinnovata da cima a fondo, grazie alla nuovissima Platinum Edition. Si tratta di un rimpolpamento del gioco massiccio, ora acquistabile in blocco dai nuovi utenti o aggiornabile ad un prezzo più basso per i possessori del “vanilla”.

Farming Simulator 22

Nuove vetture e nuova mappa

Come i nostri lettori sapranno, soprattutto se appassionati del simulatore agricolo di Giants Software, sono modestamente un habitué del titolo, che viene recensito dal sottoscritto ormai da qualche anno. Preliminarmente quindi, giova ricordare a tutti quanto detto in sede di prima recensione (e non perdetevi neanche la recensione dell’ultimo DLC), pur se molto velocemente. Farming Simulator 22 è, ancora una volta, un ottimo simulatore agricolo – affermazione questa non più tanto banale, visto il proliferare di competitors più o meno validi. Nonostante l’indubbia qualità del prodotto, però, si nota una certa mollezza da parte degli sviluppatori, che ancora non si decidono ad affondare il colpo con un gameplay più approfondito dal punto di vista gestionale, né a migliorare un comparto tecnico buono ma sempre meno d’impatto.

La Platinum Edition interviene proprio in tal senso, cercando di ampliare l’esperienza di Farming Simulator 22 attraverso una vera e propria iniezione di contenuti, sia sotto forma di nuove macchine e nuove mappe, che sotto forma di nuove meccaniche di gioco. Colpisce innanzitutto la mole di attrezzi e veicoli introdotti: ben 40! Pur non potendo basare il giudizio critico sul vile denaro, debbo ammettere che già solo il mero contenuto “motoristico” è di pregio, anche nell’ottica di chi già possiede Farming Simulator 22. Tra i molti trattori e macchinari aggiunti si deve sottolineare la presenza di un marchio di grande prestigio, ossia Volvo, che debutta nel roster assieme alle nuove vetture di John Deere, Komatsu, Pfanzelt, Koller, Schwarzmüller, IMPEX (questi tutti già presenti in FS 22).

Farming Simulator 22

Inutile dirlo, ma lo faccio lo stesso per precisione: ogni trattore, ogni attrezzo e ogni vettura sono riprodotti fedelmente, sia nelle prestazioni che nella resa visiva. Gli appassionati del settore agricolo pesante insomma non avranno da ridire sulla Platinum Edition.

Oltre ai motori, Farming Simulator 22 Platinum Edition vede l’introduzione di una nuova mappa, strettamente collegata all’altrettanto nuova dinamica di gioco della marcatura degli alberi. Questa nuova zona, chiamata Silverrun Forest è (con non molta originalità di toponomastica) dedicata principalmente alla silvicoltura, la vera new entry di questo macroscopico DLC. Per amor di precisione, sottolineo che la silvicoltura è già presente nella serie di Farming Simulator, ma stavolta le cose iniziano a farsi più complesse, attraverso un sistema improntato non soltanto sul taglio, ma anche sulla cura del patrimonio boschivo e sull’attenzione da prestare nei confronti dei differenti esemplari vegetali. Il giocatore potrà quindi segnare con una bomboletta spray i diversi alberi – apprezzando tra l’altro la buona varietà di specie – per poi procedere al taglio selettivo. Quest’ultimo è implementato con buona verosimiglianza, soprattutto per quel che concerne i contratti, che risultano molto sensibili alla scelta della pianta (quindi tagliare un albero giovane e sano potrebbe costarci parte del guadagno, se non l’intero incarico). Ad aiutare in queste operazioni di taglio e selezione arrivano, come già anticipato, nuovi macchinari, tutti piuttosto complessi da padroneggiare. Senza dilungarmi in spiegazioni verbose e poco intuitive, basterà dire ai lettori che gran parte di questi nuovi attrezzi si basa sul posizionamento di gru e corde, in maniera da poter gestire il taglio di vegetali di eccezionale dimensione.

Farming Simulator 22

Soliti problemi

Nonostante poi l’introduzione di alcune mod degli utenti – una strada sempre aperta per chiunque volesse ampliare sul serio il panorama agricolo del videogioco – Farming Simulator 22 Platinum Edition persevera nel voler inserire meccaniche mai davvero rivoluzionarie, e comunque mai focalizzate sulla vera lacuna del prodotto: l’aspetto gestionale. Pur se interessante, la silvicoltura (ma anche la gestione dei liquami del precedente DLC) sono meri palliativi di fronte a un’esperienza simulativa che manca in maniera evidente di profondità per quel che concerne le dinamiche legate all’economia ed al corretto management di una fattoria “pesante”.

Farming Simulator 22

Per il resto Farming Simulator 22 Platinum Edition prosegue lungo la strada della versione base, senza grosse modifiche per quel che concerne il comparto tecnico, che è forse il tasto più dolente della produzione. L’ho già ripetuto in prima battuta, continuo ad affermarlo anche in questa sede: Farming Simulator è gradevole, ma il suo posto nell’Olimpo dei simulatori agricoli fa evidentemente dormire sugli allori, anche alla luce di una struttura visiva gradevole ma certo non eccezionale. Non mi aspettavo grandi stravolgimenti dalla Platinum Edition (a cui non spetta certo il compito di stravolgere un gioco nato un pochino vecchio), pertanto il giudizio in tal senso rimane lo stesso.