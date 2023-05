In questa guida affronteremo tutti i problemi inerenti alla “prima fattoria”, ossia il percorso necessario per poter trasformare il nostro piccolo pezzo di terra iniziale in un gioiello degno dei migliori giocatori di Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition.

Come passo introduttivo suggeriamo la lettura dei primi consigli da seguire per giocare a Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition, un articolo che fa un po’ da apripista ai concetti fondamentali da assimilare per poter utilizzare il software con divertimento e profitto. Detto questo, passiamo a prendere in mano il nostro aratro!

Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition, guida alla prima fattoria

INDICE

Mappa, budget e colture

Innanzitutto, la scelta della mappa: per chiunque non abbia mai giocato alla serie è quasi obbligatorio selezionare Elm Creek. Si tratta di una mappa piacevole, rilassante, caratterizzata da distanze e morfologie studiate per i principianti. In parole povere: meno backtracking dello standard, terreni perlopiù pianeggianti e una scelta delle colture simpatica ma senza stravaganza. Non preoccupatevi però, Elm Creek è pienamente in grado di sfruttare al meglio le feature del gioco e non rappresenta certo una sfida “monca”; si tratta soltanto di iniziare con il piede giusto, evitando la frustrazione e la confusione caratteristiche della parabola di apprendimento di Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition.

A questo punto, con il budget a disposizione, dovrete comprare un terreno da coltivare. Ci sono tre fattori da tenere in conto: il tipo di coltivazione piantata all’interno del terreno (spesso infatti i campi saranno già pronti per il primo raccolto), il costo dei “plot” e la posizione degli stessi. Siete liberi di scegliere come preferite, ma il migliore approccio sarebbe quello di risparmiare il più possibile, selezionando un campo piccolo e ben posizionato (magari vicino a terreni più grandi da comprare appena possibile).

Sulla scelta della coltivazione, invece, al fine di non sprecare un campo eventualmente già coltivato, le sementi preferibili per iniziare sono il grano, l’avena, l’orzo e il sorgo. Perché queste sementi e perché non sprecare un campo già coltivato? Per quanto concerne quest’ultimo punto è bene precisare, infatti, che ogni campo può essere dissodato e arato da capo – perdendo i progressi della coltivazione, ovviamente. Certo, però, perché dissodare un campo pronto per la raccolta, ossia capace di fornirci un introito veloce e sicuro già all’inizio del gioco?

Sulla scelta delle colture, invece, potrebbero esserci filosofie diverse. Noi preferiamo consigliare coltivazioni rapide e semplici da padroneggiare, pur se meno remunerative di altre (come le olive o le patate). Per una prima fattoria la cosa giusta da fare è imparare a coltivare e guadagnare quanto basta per ambire a più elevate soddisfazioni agricole.

Una volta deciso dove iniziare il proprio impero del settore primario, bisognerà fare acquisti nel negozio di veicoli e attrezzature. Nei prossimi paragrafi vi faremo una lista (non obbligatoria) di acquisti o di prestiti caldamente consigliati sulla base dei semi sopra indicati.

Mietitrice (leasing)

La mietitrice verrà usata immediatamente, qualora abbiate scelto un campo già coltivato. Dopodiché, visto il periodo di tempo necessario per la crescita, la rimetterete in funzione solo una decina di mesi dopo. A questo punto, quindi, è consigliabile prenderne una a noleggio, aumentando la qualità del mezzo senza spendere un patrimonio. Consigliamo di noleggiare:

New Holland CH7.70

John Deere T560

Ricordatevi che nella schermata di acquisto del mezzo troverete anche un pulsante per monitorare le componenti applicabili allo stesso (nel caso delle mietitrici le lame supplementari). Vi basterà cliccare sul pulsante e scorrere gli strumenti suppletivi compatibili con il seme di riferimento (tranquilli, è tutto molto intuitivo grazie alle icone ipertestuali).

Trattore (acquisto)

Il trattore è il cuore pulsante della vostra neonata attività agricola. Oltre a essere un (lentissimo) mezzo di trasporto, il trattore fungerà da strumento multifunzione, a seconda degli attrezzi a lui attaccabili. Con il nostro fido quattro ruote andremo in giro trasportando merce da vendere, areremo o semineremo i campi e via discorrendo. Per questo motivo il consiglio è quello di comprare (e non di utilizzare il leasing, il quale diviene poco economico sul lungo periodo) un mezzo di media qualità, in grado di reggere il peso delle attività iniziali e di quelle mid game.

Eccovi due nomi adatti allo scopo:

Massey Ferguson MF8S

Cormick X8 VT-Drive

Coltivatori, aratri, seminatrici

Una volta comprato un ottimo trattore verrete sommersi da strumenti e strumentini di tutte le fogge e le dimensioni. Non preoccupatevi, fate focus sulla coltura da voi scelta (aiutandovi con la guida) e prendete in leasing solo lo stretto necessario. Per una (discreta) coltivazione di grano basterà un aratro per smuovere la terra, una seminatrice, un mietitore e un raccogligrano – in quest’ordine. Ognuno di questi strumenti potrà essere preso in leasing, almeno all’inizio, quando dovrete prendere la mano e capire cosa è economico, cosa non lo è e cosa conviene iniziare a fare per raccogliere quanto più denaro possibile.

La strada spianata

Scoprirete presto che la “fattoria” su Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition ha davvero un ruolo marginale, almeno per quanto concerne l’edificio in quanto tale. L’aspetto estetico e squisitamente “visivo” è sempre stato poco curato da Giants Software, a favore di un approccio più pragmatico e votato alla gestione/simulazione. Comunque, con il primo gruzzoletto di soldi fatti seguendo questa (speriamo) utile guida riuscirete a togliervi qualche soddisfazione.

Tra l’altro, ancora più importante, seguendo questi primi passi sarete in grado di poter creare una struttura economica e gestionale sempre più profonda e ramificata. Da questo momento, una volta trovata la stabilità economica, Farming Simulator 23: Nintendo Switch Edition si apre alle decine di altre attività possibili: colture complesse, allevamento di animali, colture in sinergia con prodotti animali e viceversa, silvicoltura e molto altro.