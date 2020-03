Fast and Furious Crossroads, il lancio è stato posticipato a causa del rinvio di Fast and Furious 9

Il coronavirus sta purtroppo creando una lunga serie di problematiche, che vanno a condizionare pesantemente non solo la vita di tutti i giorni delle persone comuni, ma anche i piani di diverse multinazionali. Tra eventi cancellati o rinviati nelle ultime settimane abbiamo visto un po’ di tutto, ma Fast and Furious Crossroads è sicuramente uno dei primi titoli il cui lancio è stato posticipato per motivazioni strettamente legate al COVID-19.

Il titolo di corse basato sulla celeberrima e fortunata saga cinematografica è infatti stato recentemente posticipato a data da destinarsi e non uscirà quindi più sul mercato a maggio come precedentemente preventivato. Il tutto è molto probabilmente dovuto al recente rinvio di Fast and Furios 9, ultimo atteso capitolo del franchise cinematografico.

Considerando come Fast and Furious 9 sia stato rinviato di praticamente un anno, essendo ora previsto per l’aprile del 2021, è molto probabile che anche Fast and Furious Crossroads non sbarcherà sulle nostre piattaforme di gioco prima del prossimo anno. Un rinvio che se confermato sarebbe assolutamente considerevole, soprattutto considerando come il lancio del titolo fosse inizialmente previsto per il maggio di quest’anno.

Codemasters ha infatti affermato come il lancio dell’opera sia ora incerto, mentre Bandai Namco, il publisher dell’opera, ha rilasciato una breve dichiarazione: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner alla Universal per quanto riguarda la nuova data di rilascio nei cinema di Fast and Furious 9. Nonostante non siano strettamente legati con il film nuovi dettagli su Fast and Furious Crossroads saranno rilasciati solo quando disponibili. Il team di sviluppo di Codemasters e Slighty Mad Studios continueranno a lavorare al titolo come precedentemente pianificato.”