La popolare azienda di videogiochi britannica, Slitherine, regala Fields of Glory II. Come recita la descrizione su Steam “Field of Glory II è un gioco tattico a turni ambientato durante l’ascesa di Roma, dal 280 a.C. al 25 a.C. Il gioco che ha portato il divertimento e l’emozione dell’esperienza da tavolo in forma digitale è tornato. Sviluppato dal leggendario designer Richard Bodley Scott con un motore 3D completamente nuovo, Field of Glory è pronto a stabilire nuovi standard nel campo del wargame per computer. Field of Glory II permette di combattere battaglie grandi o piccole per o contro Roma, o tra le altre nazioni ancora ignare della minaccia romana, o battaglie “what-if” tra nazioni che storicamente non sono mai entrate in conflitto, ma che avrebbero potuto farlo se il corso della storia fosse stato diverso.”

Una volta riscattato rimarrà per voi per sempre, quindi il nostro consiglio è di farlo senza indugi, soprattutto se siete appassionati del genere. Avete tempo fino al prossimo 8 giugno alle ore 18:00 per poterlo fare. A questo link avrete modo di riscattarlo su Steam.

Oltre a questo, se vi dovesse piacere particolarmente, potrete acquistare altri titoli legati al franchise (compresi i DLC) con oltre il 60% di sconto.