FIFA 20: 40.000 sterline di montepremi per la seconda stagione eSport

Il panorama dell’eSport sta dilagando anche in Italia, e l’arrivo del campionato eSerie A disputato sui campi virtuali di FIFA 20 è l’ennesima dimostrazione che anche nel nostro bel paese c’è una gran voglia di competere ai massimi livelli. In Inghilterra intanto, sta per prendere il via la seconda stagione della ePremier League con un montepremi stellare.

La competizione metterà in palio un montepremi totale di 40.000 sterline, suddiviso tra il vincitore, che si porterà a casa la bellezza di 20.000 sterline ed il secondo classificato che riceverà un premio di 10.000 sterline. In termini di euro il montepremi totale si aggira intorno ai 47.000 euro.

Un bel passo in avanti per la struttura del campionato inglese, che però continua a non rimborsare le varie ed eventuali spese di spostamento ai giocatori che non saranno tesserati da una squadra. Le qualificazioni online per la seconda stagione dell’ePremier League di FIFA 20 sono già cominciate e i giocatori avranno la possibilità di portare alla gloria la propria squadra della Premier League inglese preferita.

Il campione in carica è Donovan “Tekkz” Hunt dei Fnatic, l’anno scorso in forza al Liverpool e ci si aspetta che difenda il titolo con le unghie e con i denti, soprattutto ora che questa seconda stagione metterà in palio un ricchissimo montepremi. Cosa pensate dell’inizio della nuova stagione dell’ePremier League di FIFA 20?