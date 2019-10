Fifa 20 e Borderlands 3 guidano la classifica retail di settembre in UK

Diffusi i dati sulle vendite in UK dei giochi retail nel settembre 2019. In testa alla classifica ci sono Fifa 20 e Borderlands 3.

Sono tutti nuovi arrivi le quattro prime posizioni dei giochi retail più venduti in Gran Bretagna a settembre: FIFA 20, il titolo calcistico di EA si guadagna infatti la vetta con appena cinque giorni di vendita prima della chiusura della classifica.

A seguire ci sono il terzo capitolo di Borderlands e il remake di Link’s Awakening. La performance in classifica di Gears 5 non sembra essere particolarmente brillante a prima vista, ma bisogna tenere conto del fatto che il gioco è anche disponibile su Xbox Game Pass. Tra i dati più interessanti, la percentuale di giochi venduti per Switch, pari al 18,7% del totale, una delle percentuali più basse per la console dal novembre 2018 secondo il sito Nintendo Everything. Ecco la classifica delle prime dieci posizioni:

In tale elenco sono presenti titoli che, anche dopo parecchi mesi dalla loro pubblicazione, continuano ad avere buone performance di vendita, molto probabilmente perché si tratta anche di veri e propri classici del multiplayer locale, come Mario Kart 8 (marzo 2017) e Crash Team Racing (giugno 2019).

La classifica copre un arco di tempo che va dal 25 agosto al 28 settembre. Tra i giochi nelle posizioni successive ci sono Astral Chain (12) e Dragon Quest XI S (40). Infine va puntualizzato che la classifica dei giochi in edizione fisica è soltanto indicativa in un mercato in cui la distribuzione passa anche dai canali digitali.