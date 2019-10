FIFA 20 sconfigge tutti i giochi Switch e guadagna la prima posizione in Italia e UK

Le classifiche delle vendite settimanali inglesi e italiane svelano che Fifa 20 rimane saldo in testa a entrambe le top 10.

Durante la scorsa settimana Nintendo ha sbancato le vendite inglesi con ben sei titoli usciti sulla console ibrida. Oltre ai sempre più amati Minecraft, Mario Kart 8 e The Legend of Zelda Link’s Awakening, ci sono un paio di novità quali The Witcher 3 e Ring Fit Adventure. Nonostante l’impegno della grande N, però, in testa alle vendite settimanali del Regno Unito troviamo l’inarrestabile FIFA 20, nuovo capitolo della simulazione calcistica di EA. L’eterno rivale di PES, inoltre, si posiziona in prima classifica anche in Italia.

In Italia il titolo calcistico ha alle sue spalle GTA V sempre solido in seconda posizione e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sul gradino più basso del podio. Per quanto riguarda Nintendo, in Italia fa capolino The Legend of Zelda Link’s Awakening in nona posizione. La simulazione calcistica EA è di nuovo campione d’incassi, soprattutto in questo periodo autunnale sia nel nostro paese che in UK.

Quella che segue è la classifica di vendite settimanali UK:

FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint The Witcher 3 Ring Fit Adventure Minecraft (Nintendo Switch Edition) Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville The Legend of Zelda: Link’s Awakening Grand Theft Auto V Borderlands 3

In Italia invece la situazione è differente:

FIFA 20 Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint God of War PES 2020 Red Dead Redemption 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled Call of Duty Black Ops 4 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Spider-Man

Rimasta fuori dalla top 10 inglese troviamo anche in undicesima posizione Overwatch per Nintendo Switch che fa segnare un buon lancio del titolo Blizzard sulla piattaforma Nintendo. In Italia invece possiamo vedere come tengano botta all’interno della top 10 titoli non recentissimi come: God of War, Spider-Man e Call of Duty Black Ops 4. Cosa pensate delle classifiche settimanali inglese e italiana? Diteci la vostra.