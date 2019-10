FIFA 20 scende in campo contro il razzismo

FIFA 20 ed EA aderiscono a No Room for Racism. La campagna della Premier League contro il razzismo porterà nel titolo calcistico anche delle maglie a tema.

Electronic Arts aderisce con FIFA 20 al progetto della Premier League No Room for Racism. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che unisce squadre, tifosi e altre sigle del mondo del calcio nella lotta contro la discriminazione razziale dentro e fuori dal campo. Electronic Arts attraverso un tweet ha mostrato in anteprima come saranno i completi speciali caratterizzati dai colori e dal design della campagna e che presto saranno disponibili nel gioco. Anche i giocatori avranno così l’opportunità di dare il proprio contributo al progetto.

Non saranno però soltanto le maglie a rilanciare il messaggio antirazzista. La campagna “No Room for Racism” apparirà anche negli stadi e sui tabelloni pubblicitari a bordo campo di FIFA 20. Il giocatore del Manchester United Jesse Lingard, ambasciatore del titolo EA Sports, supporta in prima persona il progetto: “Il razzismo non è e non sarà mai accettabile nello sport o nella società – ha detto – Tutti gli individui hanno diritto a farne parte e a sentirsi al sicuro”.

La campagna della Premier League contro il razzismo punta a coinvolgere attivamente anche i tifosi, chiedendo di segnalare eventuali episodi al personale degli stadi o alle forze di polizia. L’idea è quella di diffondere il messaggio in maniera più ampia possibile e su tutte le piattaforme a disposizione.

L’argomento, d’altronde, ha recentemente toccato da vicino il calcio inglese. Recentemente la partita tra Bulgaria e Inghilterra per le qualificazioni a Euro 2020 è stata sospesa per due volte a causa dei cori razzisti nei confronti di tre giocatori inglesi. Il progetto No Room for Racism coinvolgerà tutte le partite della Premier League da oggi e sino a domenica 27 ottobre, quindi la campagna di sensibilizzazione dovrebbe arrivare su FIFA 20 in questo periodo. L’intenzione di Electronic Arts è comunque di portarla avanti anche nei prossimi mesi.