FIFA 20: squadra della settimana cancellata a causa Coronavirus

Purtroppo viviamo in un periodo dell’anno davvero poco piacevole. L’epidemia di Covid-19, meglio conosciuta come Coronavirus, sta mettendo in ginocchio l’Italia ed il mondo intero. Dopo essersi insediato anche dalle nostre parti anche alcuni stati del resto dell’Europa stanno attuando dei decreti simili a quelli attuati nel nostro paese. La situazione non è certo delle migliori. Anche il mondo del gaming non sta vivendo un periodo roseo, dopo la cancellazione dell’E3 2020, alcuni videogiochi stanno avendo diversi problemi. Proprio ieri vi parlavamo della questione dei giocatori in NBA 2K20, ebbene quest’oggi tocca a FIFA 20.

Come tutti i giocatori del noto titolo calcistico sapranno, ogni mercoledì viene presentata la Squadra della Settimana nella quale vengono inseriti i migliori calciatori del momento. Dopo il blocco della maggior parte dei campionati europei, proprio in queste ore gli sviluppatori hanno dichiarato sul proprio profilo ufficiale Twitter che non verrà reso disponibile il Team of the Week 27.

Quick update: We will not be releasing TOTW 27 due to the ongoing suspensions of football leagues around the world. However, it will be replaced with player content available in packs and via FUT Champions Player Picks from next week. — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) March 13, 2020

Il team di sviluppo però ha assicurato che la Squadra della Settimana sarà sostituita da una serie di carte giocatore che verranno incluse nei pacchetti oppure essere ottenute attraverso FUT Champions Player Picks. Maggiori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Gli appassionati di FIFA 20 quindi possono restare relativamente tranquilli, in quanto gli sviluppatori sono riusciti a trovare una valida alternativa per aggirare questo problema.

Cosa ne pensate di questa notizia? Se siete giocatori di FIFA 20, pensate sia una valida alternativa? Come sempre vi invitiamo innanzitutto a stare a casa