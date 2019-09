FIFA 20, demo disponibile: ecco peso e tutti i dettagli

FIFA 20 propone finalmente la demo: ecco tutti i dettagli sulla versione di prova del simulatore calcistico di EA; dimensioni del file e contenuti.

FIFA 20, a partire dal 27 settembre 2019 (24 per l’edizione speciale con accesso anticipato), ci farà divertire su PS4, Xbox One e PC. Molti sono già certi di acquistarlo, mentre alcuni, forse, hanno ancora qualche dubbio, ma una cosa e certa: tutti vogliono mettere le mani sulla demo del gioco, per ingannare l’attesa o per farsi un’idea più precisa a riguardo. Be’, ora potete farlo. Mentre scriviamo, la demo di FIFA 20 è stata rilasciata sul PS4, PC e Xbox One.

Ecco le dimensioni delle varie versioni della demo:

PS4: 6.47 GB

PC: 6.93 GB

Xbox One: 6.93 GB

La demo ci permetterà di provare la modalità EA Sports Volta Football per partite tre contro tre nello stadio di Amsterdam. Sarà anche possibile giocare una partita di UEFA Champions League.

La descrizione ci ricorda che il gioco è sviluppato con il Frostbite e che, come sempre, avremo accesso all’amatissima (ed estremamente remunerativa) modalità FIFA Ultimate Team. Quest’oggi, inoltre, sono stati svelati i cento giocatori con la miglior valutazione di FIFA 20: potete vedere la lista completa a questo indirizzo.