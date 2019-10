FIFA 20: Donovan Mitchell chiede “Perchè non trovo la Juventus?”

Quest’anno la sfida tra FIFA 20 ed eFootball Pro Evolution Soccer 2020 va ben oltre i campi di calcio virtuali, sfociando più che mai nei social network. Dopo Frank Ribery un’altra stella dello sport ha trovato in Twitter un’alleato per dare voce a una propria perplessità nei riguardi del nuovo titolo sportivo di EA Sport FIFA 20.

È Donovan Mitchel, cestista che milita nella formazione degli Utah Jazz a pubblicare un tweet in cui chiede: “Perchè non riesco a trovare la ‘Jueventes’ su Fifa 20?” Nonostante l’errore di battitura, il cestista non sapeva che all’interno di FIFA 20 i bianconeri sono presenti sotto il nome di ‘Piemonte Calcio’, in quanto firmatari di una partnership esclusiva con il titolo calcistico Konami eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

*Did you mean "Juventus"? 🙃

We're on @officialpes! A special pack is on its way to you so you can enjoy playing with the Bianconeri 🎮⚪⚫

— JuventusFC (@juventusfcen) October 19, 2019