FIFA 20 E3 2019, annunciata la data d’uscita

Come molti ben sapranno a breve cominceranno le varie conferenze dell’E3 2019 e uno dei primi publisher a mostrare la propria line-up sarà Electronic Arts. Durante i vari appuntamenti della celebre software house saranno molti i titoli trattati, come ad esempio l’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order o il celebre Apex Legends. Tra questi uno dei più attesi dall’intera community è sicuramente l’immancabile appuntamento annuale della celebre simulazione calcistica: FIFA 20.

A poche ore dalla presentazione ufficiale dell’episodio dedicato alla stagione del prossimo anno EA ha però deciso di rivelare tramite un fugace teaser su Twitter la data di lancio dell’atteso titolo. Una modalità di comunicazione semplice e immediata, fatta probabilmente per tenere alto l’interesse dei fan in attesa della presentazione vera e propria.

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK 👀 Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 7, 2019