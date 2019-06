FIFA 20 E3 2019: tutte le novità rivelate durante l’EA Play

Durante l'E3 2019 e l'EA Play attualmente in corso a Los Angeles c'è spazio anche per le ultime novità sull'attesissimo FIFA 20.

Il momento è finalmente giunto: l‘E3 2019 è iniziato e, proprio in questo momento, Electronic Arts sta tenendo la propria conferenza, presentando le novità dei suoi prodotti di punta. Proprio al celebre publisher è infatti toccato l’onore e l’onere di aprire le danze della manifestazione con il suo EA Play che finora ci ha regalato diverse soddisfazioni. Dopo L’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends e l’immancabile Battlefield, Electronic Arts ha parlato anche di uno dei titoli più attesi dell’anno per una buona parte della community. Stiamo ovviamente parlando di FIFA 20.

Nel EA Play attualmente in svolgimento, infatti, l’atteso titolo calcistico si è preso un ruolo preponderante. Inevitabile argomento principale è stata la nuova modalità VOLVA che ci permetterà di scendere nel cosiddetto calcio da strada. Una feature completamente nuova, che tanto ricorda i vecchi FIFA Street. A intervenire sull’importanza dello street football è stata inoltre una vera e propria leggenda dello sport: Rio Ferdinand. Per più info sulla modalità VOLVA vi lasciamo l’articolo dedicato.

“Quest’anno con VOLTA Football portiamo un’esperienza completamente nuova all’interno di un gioco in cui i più grandi campioni del calcio mondiale cominciano la loro carriera proprio nei campetti di strada. Questa modalità darà ai videogiocatori la possibilità di vivere in FIFA 20 un’esperienza mai vista prima” spiega Aaron McHardy, Executive Producer di EA SPORTS FIFA. “Abbiamo anche lavorato su importanti aggiornamenti del gameplay per aumentare il livello di realismo e la qualità di gioco all’interno del titolo. Grazie all’inserimento del calcio giocato nei piccoli campetti di città, i giocatori potranno usare le abilità sviluppate nelle sfide in strada per vincere i match dentro i più grandi stadi del mondo, o viceversa.”

Sono state inoltre fatte diverse modifiche alla fisica del gioco. Il movimento del pallone in particolare è stato completamente rivisto e tutti i vari rimbalzi saranno più realistici, rendendo l’azione di gioco più autentica. Anche il comportamento dei giocatori è stato modificato, con un particolare occhio di riguardo ai cosiddetti movimenti senza palla. I vari calciatori si posizioneranno infatti meglio in campo e ci sarà inoltre più spazio per i dribbling. Il tutto tramite un sistema che coordina i tempi, gli spazi e i posizionamenti dei giocatori sul campo. FIFA 20 inoltre intende limitare l’utilizzo dell’ia difensiva grazie ad una rivisitazione del control defending.

Sono state inoltre modificate 4 diverse meccaniche. La prima, chiamata Momenti Decisivi, rivede completamente il sistema di shooting che sarà decisamente più realistico nel nuovo capitolo. Anche il sistema di dribbling subirà un aggiornamento, grazie soprattutto ad un miglior controllo di palla. Aggiornamenti in arrivo anche per il sistema di tackle e per i calci di rigore e punizione. Contrasti Controllati, in particolare, offre nuove movenze per tackle e contrasti grazie al sistema Active Touch. Il meccanismo per i calci da fermo sarà inoltre rinnovato completamente e reso più immediato, senza però sacrificare la profondità della meccanica per i pro player.



FIFA 20 sarà disponibile il prossimo 29 Settembre ma sarà possibile giocarci prima, a partire dal 19 Settembre, se si è in possesso di un abbonamento EA Access. Abbonamento che, ricordiamo, sarà disponibile anche su PlayStation 4. Preordinando invece la Ultimate Edition del titolo per PS4, Xbox One e PC si riceverà l’Early Access per giocare con tre giorni d’anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, un prestito di cinque Icone nel Player Pick per la propria formazione in FIFA Ultimate Team, fino a 24 Pacchetti Oro Rari e speciali edizioni dei FUT Kits. Coloro che preordineranno FIFA 20 prima del 5 agosto riceveranno anche un FUT 20 Ones To Watch Player.

Che ne pensate di tutte le novità introdotte da Electronics Arts su FIFA 20 e presentate durante l’EA Play: sono di vostro gradimento? Fateci sapere le vostre personali opinioni nei commenti!