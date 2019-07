FIFA 20: la fisica del pallone sarà più realistica, eccola in video

FIFA 20, come ogni capitolo, punta a rifinire varie caratteristiche del gioco: ora, scopriamo come la fisica del pallone sia più realistica.

Come ogni capitolo, FIFA 20 punta a migliorare varie caratteristiche di gioco, un esempio è la fisica del pallone, aspetto che la community vorrebbe fosse sempre perfezionato di gioco in gioco.

La nuova fisica del pallone di FIFA 20 influenza il gameplay in modo tale da cambiare il modo in cui la palla reagisce ai giocatori, ai calci e agli oggetti, incluso il terreno. Questa nuova feature farà in modo che si possano dare diverse rotazioni ai passaggi, blocchi e tiri. Le due meccaniche dietro alla nuova fisica sono chiamate “Football-Informed Motion” e “New Shot Trajectories”. È possibile vederle nel video qui sotto.

La prima, “Football Informed Motion” applicherà un movimento più realistico al pallone, incluse rotazioni e rimbalzi più autentici. È possibile che con FIFA 20 i giocatori dovranno adattarsi a un nuovo feeling dei passaggi e dei tiri, che potranno assumere varie traiettorie, perfette per decidere con quale strategia attaccare gli avversari. Ci saranno poi diversi tipi di palloni che avranno una fisica unica. Ad esempio, in VOLTA ci sarà un tipo di palla diversa (sulla quale scopriremo più avanti altri dettagli).

Vi ricordiamo che FIFA 20 sarà rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 settembre. Diteci, cosa ne pensate del video condiviso da EA?