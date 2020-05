FIFA 20 gratis per gli abbonati al servizio EA Access

Xbox Game Pass è di sicuro il servizio ad abbonamento a tema videoludico che ha fatto da apripista a molteplici aziende. Oltre a Microsoft infatti anche Electronic Arts ha proposto in tempi non sospetti il proprio servizio ad abbonamento chiamato EA Access, all’interno del quale gli appassionati possono godere di importanti scontistiche e di un catalogo di titoli targati EA da giocare una volta fatta la sottoscrizione dell’abbonamento mensile. Tra questi titoli gratuiti, oggi si aggiunge anche FIFA 20, l’ultima iterazione dell’amatissimo titolo calcistico.

Ad annunciare questa sorpresa è stata direttamente Electronic Arts tramite l’account Twitter ufficiale del servizio ad abbonamento EA Access. Gli abbonati si troveranno FIFA 20 direttamente nel Vault di EA Access sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Al momento attuale, il titolo non è ancora stato inserito all’interno del catalogo PC e non sappiamo se tale promozione uscirà dai confini delle console.

Hit the pitch with FIFA 20! Now available in the EA Access Vault! pic.twitter.com/zJnhBcRMog — EA Access (@EAAccess) May 12, 2020

Per usufruire di questa sorprenedente novità, servirà essere abbonati al servizio EA Access su console. Il prezzo dell’abbonamento al momento ammonta a 3,99 Euro al mese, oppure si può optare per l’abbonamento annuale che viene a costare in totale 24,99 Euro.

Vi ricordiamo che FIFA 20 è disponibile all’interno del catalogo Vault di EA Access a partire da oggi. Se siete abbonati al servizio potete scendere in campo con la vostra squadra del cuore, subito senza dover spendere ulteriormente. Cosa ne pensate di questa sorpresa su EA Access? Usufruirete dell’abbonamento al servizio per giocare senza costi aggiuntivi a FIFA 20?