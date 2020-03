FIFA 20 e GTA 5 rimangono i giochi più venduti della settimana in Italia

Qualche ora fa vi abbiamo svelato la classifica delle vendite videoludiche del Regno Unito, dove in vetta si trova il debuttante Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX. In Italia la situazione è parecchio differente invece, con l’accoppiata FIFA 20 e GTA 5 che continuano a darsi battaglia rispettivamente in prima e seconda posizione, e a parte qualche cambio di posizione la classifica non presenta new entry dei giochi usciti la scorsa settimana.

A seguito di GTA 5 possiamo trovare al terzo posto Rainbow Six Siege, il titolo multiplayer di Ubisoft che rimane sempre molto giocato da una grandissima fetta della propria community. Anche la quarta casella è occupata da un titolo Ubisoft, parliamo di The Division 2, che con l’avvento della nuova espansione Warlords of New York ha saputo riportare su di sé molte delle attenzioni da parte degli appassionati dello sparatutto in terza persona.

La classifica italiana delle vendite videoludiche datata 9 marzo è la seguente:

FIFA 20 Grand Theft Auto 5 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Tom Clancy’s The Division 2 Call of Duty Modern Warfare Days Gone Shadow of the Tomb Raider Red Dead Redemption 2 Tekken 7 Need for Speed Heat

Mentre Call of Duty Modern Warfare rimane nella top 5, al sesto posto troviamo la prima esclusiva Sony con Days Gone, il titolo post apocalittico sviluppato da Bens Studio che ha ottenuto un più che ottimo successo nel nostro paese. A chiudere la classifica settiamale troviamo Shadow of The Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Tekken 7 e Need for Speed Heat. Cosa ne pensate della classifica dei titoli più venduti in Italia durante la scorsa settimana?