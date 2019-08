FIFA 20, dei leak svelano nuovi dettagli sulla modalità FUT

Una lunga serie di leak svelano nuovi interessantissimi dettagli sulla modalità FIFA Ultimate Team dell'attesissimo FIFA 20.

Uno dei videogiochi più attesi ogni anno in Italia e non solo è sicuramente FIFA, titolo sportivo di Electronic Arts che accompagna le nostre console da diverse decine di anni. Non poteva quindi mancare neanche quest’anno la nuova incarnazione della serie, FIFA 20, atteso il prossimo 27 Settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

A suscitare particolare interesse, così come ogni anno, è soprattutto la modalità FIFA Ultimate Team o FUT, dove i giocatori possono creare la propria squadra dei sogni e ottenere i vari fuoriclasse con vari meccanismi, come aste e loot boxes. Proprio le loot boxes sono l’argomento principale di una serie di indiscrezioni provenienti dalla closed beta del titolo attualmente in corso.

Come osservabile anche dal post di Twitter qua sopra, infatti, quest’anno Electronic Arts ha ben pensato di modificare le animazioni in seguito all’apertura dei vari pacchetti di carte, introducendo un’anteprima decisamente più dinamica e spettacolare rispetto quella dei precedenti anni. Un lungo tunnel illuminato ci porterà infatti a scoprire il giocatore principale presente nel nostro pacchetto, informandoci pian piano della sua nazionalità, del ruolo ed infine del club di appartenenza.

Ovviamente, come nelle scorse edizioni, tale animazione varierà in base alla potenza e alla rarità del giocatore e saranno quindi diverse le anteprime in base all’occasione. Quella precedentemente mostrata è molto probabilmente la principale di FIFA 20, essendo il giocatore trovato, ossia Isco, dotato di un overall decisamente alto.

Che ne pensate di questi leak, le animazioni dei vari pacchetti presenti nella modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 20 vi piacciono o preferivate quelle dell’anno precedente? Acquisterete quest’anno il celebre titolo sportivo? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti!