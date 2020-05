FIFA 20: nuovo aggiornamento per PS4 e Xbox One disponibile

EA Sports ha rilasciato il nuovo aggiornamento, precisamente il numero 1.20, per le versioni PS4 e Xbox One di FIFA 20, l’amato simulatore calcistico disponibile anche su PC e Nintendo Switch. L’update era già stato pubblicato per la versione computer del gioco, mentre ancora non è disponibile per la console ibrida della grande N. Si tratta della sedicesima patch per FIFA 20 e apporta diverse migliorie.

Prima di tutto, EA ha introdotto un’opzione per verificare lo stato della connessione mentre ci si trova in una partita online. Nel caso nel quale l’opzione fosse visualizzata in grigio e risulti non attivabile, significa che non è ancora attiva per il vostro account: EA sta infatti proponendo questa opzione in un gruppo ristretto di giocatori di FIFA 20, per confermarne l’efficacia.

Inoltre, sono stati risolvi vari problemi legati alla visualizzazione dei nomi dei giocatori, che non apparivano correttamente quando venivano visualizzate le formazioni. In Volta Football, invece, è stato risolto un problema che impediva alle volte di visualizzare correttamente le personalizzazioni salvate dell’Avatar.

Anche se i campionati nazionali di tutto il mondo sono fermi da tempo, EA sta supportando in modo regolare FIFA 20 e FIFA Ultimate Team, con nuovi aggiornamenti, come il numero 1.20 da poco rilasciato. Gli appassionati, però, stanno probabilmente già pensando a FIFA 21, che dovrebbe essere disponibile (anche) per PlayStation 5 e Xbox Series X. Di certo, il gioco arriverà su Google Stadia, insieme ad altre quattro opere di Electronic Arts. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori. Nel frattempo, ci godremo le novità e i miglioramenti garanti dagli update e dalle patch di FIFA 20.