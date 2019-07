FIFA 20: Pirlo sarà un’icona nell’atteso titolo!

Pirlo si appresta a scendere nuovamente sui campi da calcio, anche se solo virtuali: sarà un'icona nell'attesissimo FIFA 20!

Gli anni passano ma le passioni per migliaia di giocatori non cambiano mai: anche quest’anno, come sempre, uno dei titoli più attesi da migliaia di utenti è sicuramente l’ultima incarnazione del celebre sportivo di Electronic Arts, FIFA 20.

L’ultimo episodio della celebre saga quest’anno dovrà però affrontare una concorrenza accesa, visto che il diretto concorrente eFootball PES 2020 si sta accaparrando il favore di molti utenti a suon di esclusive: la Juventus, ad esempio, sarà presente solo nel titolo Konami il prossimo anno!

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1155160982236225537

Per rispondere a questi attacchi FIFA 20 ha ben pensato di puntare sui sentimenti di tutti gli appassionati di calcio, annunciando la speciale carta icona di uno degli ultimi veri fuoriclasse italiani. Come potete vedere anche dal tweet pubblicato dalla pagina ufficiale del titolo, infatti, Pirlo si appresta a tornare sui campi da gioco virtuali dello sportivo di Electronic Arts.

“Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart” : con una gloriosa serie di appellativi FIFA 20 ha quindi introdotto nuovamente il geniale centrocampista italiano all’interno del proprio titolo. Purtroppo allo stato attuale non si sa molto di più e per conoscere a fondo le caratteristiche del giocatore sarà necessario aspettare il reveal completo, previsto per il prossimo 31 Luglio. Secondo voi riuscirà nuovamente a dipingere arte all’interno dei campi da gioco come era solito fare anche nell’atteso FIFA 20?

Che ne pensate di questa notizia, vi fa piacere poter utilizzare nuovamente il fuoriclasse italiano? Proverete a trovare Pirlo in FIFA 20 o saranno altri i giocatori su cui punterete su Ultimate Team? Raccontateci le vostre strategie a riguardo nei commenti!