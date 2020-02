FIFA 20 primo nella classifica italiana, secondo posto per Dragon Ball Z Kakarot

Gennaio si è ufficialmente concluso da parecchi giorni, e come sempre ecco che arrivano i primi dati di vendita che analizzano il mercato dei videogame in Italia. Senza troppi indugi diamo una occhiata a questa classifica e, come possiamo notare, FIFA 20, sviluppato da Electronic Arts, si trova al primo posto.

Il dominio del titolo calcistico per eccellenza quindi si aggiudica la medaglia d’oro del periodo che va dal 30 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020. Nota di merito anche per Dragon Ball Z Kakarot, il gioco targato Cyberconnect 2 debutta al secondo posto aggiudicandosi un traguardo non da poco.

La classifica Italiana è la seguente:

FIFA 20 Dragon Ball Z Kakarot Grand Theft Auto V Call of Duty Modern Warfare Tekken 7 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Luigi’s Mansion 3 Red Dead Redemption 2 Anthem Minecraft Nintendo Switch Edition

Grand Theft Auto V rimane ancorato al terzo posto. Nonostante il gioco targato Rockstar Games sia uscito ben sette anni fa, riesce ancora a vendere ancora come se fosse un titolo relativamente recente. Nella top 10 c’è spazio per ogni genere, passiamo dallo sparatutto in prima persona per eccellenza, Call of Duty Modern Warfare al settimo capitolo della saga del pugno d’acciaio per poi fare un salto sulla console ibrida della casa di Kyoto con l’ottimo seguito di uno dei brand più amati, Luigi’s Mansion 3. Nonostante il lancio disastroso, Anthem si aggiudica invece il nono posto. Chiudiamo la classifica con il porting del sandbox per antonomasia, Minecraft.

Siete d’accordo con la classifica? State ancora giocando a FIFA 20? Pensate che il titolo calcistico di EA Sports possa dominare le classifiche future? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.