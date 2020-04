FIFA 20: server EA ancora offline, giocatori fanno fatica ad accedere al titolo

Gli appassionati del titolo calcistico di Electronic Arts hanno avuto un risvelgio praticolarmente infelice stamattina. Tutto il reparto online di FIFA 20 risulta dare diversi problemi a chiunque cerchi di accedervi all’incirca dalle 8:00 di stamane. Non c’è voluto molto prima che gli utenti hanno inziato a segnalare le problematiche sui social network, sottolineando l’impossibilità di accedere a gran parte dell’esperienza clacistica di Electronic Arts.

Oltre all’impossibilità di effettuare il login, è stata fatta notare anche un’estenuante lentezza nei caricamenti e dei malfunzionamenti più generali all’interno di FIFA 20 FUT dell’applicazione web del titolo. Al momento le segnalazioni non fanno altro che aumentare e a quanto pare non sembra che la situazione sia stata ancora risolta.

Attualmente Electronic Arts non si è ancora espressa a tal proposito, ma è ragionevole pensare che i lavori per risolvere tutte queste problematiche siano già in corso d’opera. Intanto il tutto sembra aver preso di mira Origin, di conseguenza i problemi riguardano tutte le piattaforme su cui è possibile accedere e giocare a FIFA 20, ossia: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Non ci resta quindi che attendere buone notizie da parte di Electronic Arts, nella speranza che il tutto si possa risolvere il prima possibile. Una sorte simile l’ha subita anche il PlayStation Network durante il periodo pasquale, rimasto offline per diverse ore. Entro quanto pensate che si possano risolvere questi problemi che stanno affliggendo FIFA 20? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.