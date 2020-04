FIFA 20: disponibile la Squadra 2 di FUT Birthday

L’ultima promo di FIFA 20 è il FUT Birthday, evento che EA Sports ha messo a disposizione per celebrare il compleanno della modalità FIFA Ultimate Team. Il 19 marzo 2009 Electronic Arts inseriva in FIFA 2009 la nuova modalità FIFA Ultimate Team che, di li a poco, sarebbe diventata quella di maggior successo e maggiormente redditizia sviluppata da Electronic Arts. Come ogni anno durante il FUT Birthday ci saranno diverse iniziative come le Sfide Creazione Rosa, pack promo e la Squadra per l’anniversario.

Dopo una settimana di pacchetti su FIFA 20 Ultimate Team, la Squadra 1 è stata sostituita con la Squadra 2. Come la Squadra 1, la Squadra 2 sarà piena di grandi nomi delle maggiori leghe. Questa non è una cosa negativa però sarebbe stato bello, per i veri amanti del calcio, poter trovare anche alcuni nomi delle leghe minori. Anche questa volta la seconda squadra in un promo sarà di un numero ridotto rispetto alla prima squadra. In questa occasione la squadra 2 avrà 11 giocatori rispetto alla squadra 1 che possedeva 14 giocatori in pacchetti.

Di seguito i calciatori che troveremo:

Van Dijk (93) – Piede Debole Sinistro 5*

Pogba (92) – Piede Debole Sinistro 5*

Bale (91) – Piede Debole Destro 5*

Di Maria (91) – Piede Debole Destro 5*

Lacazette (90) – Piede Debole Sinistro 5*

Douglas Costa (89) – Piede Debole Destro 5*

Hernandez (88) – Mosse Abilità 5* – Piede Debole Destro 5*

Saint-Maximin (88) – Piede Debole Sinistro 5*

Hernandez (88) – Mosse Abilità 5*

Lemar (87) – Piede Debole Destro 5*

Da Costa (87) – Mosse Abilità 5* – Piede Debole Sinistro 4*

Lasagna (86) – Mosse Abilità 4* – Piede Debole Destro 5*

Eggestein (86) – Mosse Abilità 5*

Il nome che spicca tra quelli della squadra 2 è sicuramente quello di Paul Pogba, la stella francese la cui carta nonostante l’infortunio riesce a essere quella del calciatore con l’overall più alto del Team 2. Per quanto riguarda i giocatori obiettivi, puoi ottenere Tiemoue Bakayoko (88) – Piede Debole sinistro 5* nelle partite di Division Rivals e Jhon Cordoba (86) – Mosse Abilità 5* attraverso Squad Battles.

Un altra carta che può essere ottenuta tramite Sfide Creazione Rosa è quella di Malang Sarr (87) – Mosse Abilità 5*. E voi cosa ne pensate di questi giocatori messi a disposizione su FIFA 20 Ultimate Team? Fateci sapere nei vostri commenti!