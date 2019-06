FIFA 20: svelati alcuni dettagli da EA

Gli sviluppatori EA che si occupano del nuovo gioco FIFA 20, hanno svelato alcuni dei dettagli che sarà possibile trovare nel nuovo gioco calcistico.

Sul sito ufficiale sul suo sito, Electronic Arts svela alcuni dettagli sul suo nuovo gioco di simulazione calcistica: FIFA 20. Nonostante il nuovo gioco non sia ancora stato annunciato, il famoso publisher ha deciso di iniziare a discuterne anche se non lo nomina in maniera diretta.

Dopo aver ascoltato i feedback ricevuti da professionisti, giocatori assidui, da coloro che giocano saltuariamente e amanti del franchise, il publisher ha deciso di mettere mano e migliorare alcuni degli aspetti che sono stati richiesti maggiormente. “Con l’avvicinarsi dell’EA PLAY e gli annunci delle prossime uscite, volevamo aggiornarvi sul gameplay di FIFA e fare luce su alcuni elementi fondamentali che puntiamo a migliorare nel nuovo capitolo della serie. Prima di iniziare, però, ci teniamo a sottolineare che tutto ciò di cui parleremo a seguire non verrà corretto in FIFA 19, ma sarà affrontato nel prossimo capitolo” è riportato sul post ufficiale.

Parliamo di migliorie mirate all’intelligenza artificiale, definito da sempre uno degli aspetti fondamentali per FIFA, negli scontri uno contro uno, il tempismo delle conclusioni, il movimento dei portieri, tiri a fil di palo, passaggi e lo svolgimento di determinate tattiche dinamiche durante lo svolgimento del gioco. Tra i punti presi in considerazione troviamo anche l’aspetto IA difensivo, che a quanto affermato sembra essere del tutto rinnovato in FIFA 20.

L’8 giugno ci sarà la diretta streaming dell’evento EA Play, dove verranno mostrate alcune delle cose già citate e nuove sorprese. Gli sviluppatori continueranno a fornire una tabella di marcia sulle aspettative e su tutto quello che riguarda il nuovo gioco in arrivo. Appuntamento quindi fissato per l‘8 giugno all’E3 2019, dove sarà possibile vedere per la prima volta FIFA 20 e sarà possibile approfondire tutti le migliorie aggiunte.

Cosa ne pensate di quanto affermato dagli sviluppatori?