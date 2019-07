FIFA 20 Ultimate Team: nuove icone e modalità

Electronic Arts ha annunciato oggi le nuove icone e le nuove modalità della sua Ultimate Team nel nuovo FIFA 20. Il tutto riassunto in questo articolo.

La feature più giocata ed amata di quel che è stato, sino ad oggi, il simulatore calcistico per eccellenza si aggiorna, e quest’oggi, Electronic Arts ha annunciato le nuove icone e le nuove modalità della sua Ultimate Team nel nuovo FIFA 20.

Tra le nuove icone della modalità Ultimate Team di FIFA 20 troveremo: Drogba, Koeman, Pirlo, Wright e tantissime altre leggende del mondo del calcio. Come potete vedere dalle immagini, rilasciate insieme all’annuncio poco più sotto.

Le novità introdotte in questa giocatissima modalità sono tantissime, tra le quali troviamo: Mystery Ball, King of the Hill, Max Chemistry e Swaps. Oltre alle nuove modalità introdotte, i videogiocatori potranno cambiare il loro approccio di gioco in FUT, migliorando il percorso della propria squadra attraverso una serie di nuove sfide a tempo per un sistema di ricompense più ricco e complesso.

Le opzioni di personalizzazione sono aumentate e migliorate, dal nuovo capitolo potremo infatti cambiare il nostro FUT Club con nuovi kit, stemmi, stendardi e striscioni per gli stadi, esultanze e molto altro. Ci attenderà anche una rinnovata schermata di squadra la quale permetterà ai giocatori di accedere con facilità ai pannelli Active Squad, Mercato e Club Content dopo il primo accesso.

Vi ricordiamo che il FUT di FIFA 20 sarà attivo dal 19 settembre per tutte le piattaforme, giorno in cui il gioco sarà scaricabile con l’EA Access First Trial. L’uscita ufficiale del simulatore calcistico di casa Electronic Arts, rimane fissata invece per il 27 settembre su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.