FIFA 20 Ultimate Team: svelate le probabilità di estrazione di ogni pacchetto

FIFA 20 Ultimate Team ritorna anche quest'anno con i suoi pacchetti di carte: ecco quali sono le probabilità di estrazione.

FIFA 20 è quasi tra noi e potete già leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Questa edizione introduce alcune novità, ma non manca di proporre i classici più amati dai videogiocatori, come la modalità Ultimate Team. Nel caso nel quale non la conosciate, ecco una breve spiegazione: si tratta di una modalità nella quale siamo chiamati a formare una squadra con delle carte, che vanno ottenute tramite dei pacchetti.

All’interno di FIFA 20 Ultimate Team ci sono molteplici tipi di pacchetti e ognuno di essi può dare diverse carte, con diverse probabilità. Il contenuto del pacchetto è infatti casuale, ma EA fornisce sempre le precise percentuali di estrazione, così da permettervi di decidere se, a vostro parere, il costo è adeguato.

Vediamo quindi, per ogni tipologia di pacchetto, quali sono le percentuali:

Premium Gold Pack :

Oro 75+, 100%

Oro 82+, 7.5%

Oro 83+, 3.3%

Oro 75+, 100%

Oro 82+, 7.5%

Oro 83+, 3.3%

Argento 65+, 100%

Argento 70+, 41%

Argento 73+, 10%

Argento 65+, 100%

Argento 70+, 27%

Argento 73+, 3.5%

Bronzo 45+, 100%

Bronzo 60+, 75%

Bronzo 63+, 33%

Bronzo 45+, 100%

Bronzo 60+, 61%

Bronzo 63+, 12%

Bisogna però ricordare che il valore delle estrazioni dei pacchetti può cambiare in qualsiasi momento, tramite l’intervento di EA, la quale regolarmente aggiusta le percentuali. Questi valori potrebbero anche cambiare prima dell’uscita. Per poter vedere in ogni momento il valore corretto, dovete solo andare nel negozio della modalità Ultimate Team di FIFA 20, selezionare un pacchetto e premere Opzioni su PS4, Menù su Xbox One o il tasto + su Switch, così da avere subito le percentuali aggiornate. Diteci, cosa ne pensate di questi valori?