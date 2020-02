FIFA 20 rimane al primo posto, ma Vanquish e Bayonetta entrano nella TOP 10 UK

La classifica UK dei giochi più venduti della settimana è sempre un ottimo modo per vedere la situazione del mercato videoludico. In un inizio anno non particolarmente denso di uscite, la TOP 10 fatica a variare, mostrando sempre i soliti grandi nomi stagionali e generazionali come FIFA 20, Call of Duty e GTA 5. Recentemente, però, è stata rilasciata la remaster di Bayonetta e Vanquish che, non senza minima sorpresa, è riuscita ad arrivare nella TOP 10.

Vediamo prima di tutto la classifica completa del mercato UK dell’ultima settimana:

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Team Sonic Racing Forza Horizon 4 Luigi’s Mansion 3 Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Come potete vedere, Bayonetta e Vanquish riescono per un soffio a entrare in classica, guadagnandosi la decima posizione. Per il resto, oltre ai già citati FIFA 20, COD Modern Warfdare e GTA 5 (immancabili), troviamo ancora una volta Star Wars Jedi Fallen Order: il titolo di Respawn ha convinto tutti e ha stupito EA, trovando anche il plauso di Disney che vorrebbe più giochi di questo tipo.

Anche il successo di Minecraft non si ferma, seguito a ruota da Mario Kart 8 Deluxe, Team Sonic Racing e Forza Horizon 4. Infine abbiamo Luigi’s Mansion 3 che, pur non raggiungendo mai la cima, rimane in TOP 10. L’unica new entry è quindi Bayonetta e Vanquish. Dreams, sandbox creativo di Media Molecule, esce dalla classifica, invece, con un calo del 20% rispetto alla precedente settimana.