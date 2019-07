FIFA 20: Zidane sulla cover della Ultimate Edition

È stata annunciato oggi il giocatore presente sulla copertina della Ultimate Edition di FIFA 20. Stiamo parlando di Zinédine Zidane.

Quest’anno la guerra tra FIFA 20 ed eFootball PES 2020 è più accesa che mai. Dopo l’ufficialità della Juventus nel titolo Konami, quella del Liverpool in quello Electronic Arts e l’annuncio di quest’oggi della demo e della copertina di eFootball PES 2020, è ora ancora il turno di FIFA 20.

Vi avevamo parlato pochi giorni fa, dei giocatori posti sulla copertina della Standard e Champions Edition di FIFA 20. Dopo il centravanti francese passato al Real Madrid nel corso dell’ultima sessione di calciomercato Eden Hazard ed il roccioso difensore olandese del Liverpool Virgil van Dijk, è il turno di Zinédine Zidane.

L’allenatore ed ex calciatore francese, tecnico del Real Madrid soprannominato Zizou, e considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio, sarà sulla cover della Ultimate Edition di FIFA 20. Le numerose vittorie ottenute in carriera con Juventus e Real Madrid, oltre alla vittoria del Mondiale con la nazionale francese nel 1998, hanno reso Zidane una delle icone più attese.

Con FIFA 20, i videogiocatori potranno vivere l’esperienza del mondo calcistico in oltre 30 campionati ufficiali, scegliendo tra più di 700 squadre e oltre 17.000 calciatori, portandoli alla vittoria in uno dei 90 stadi ed arene sparse in tutto il globo.

Ricordiamo anche le nuove meccaniche introdotte da Electronic Arts con la nuova fisica del pallone, soprannominate: “Football-Informed Motion” e “New Shot Trajectories”, le quali applicheranno un movimento più realistico al pallone, incluse rotazioni e rimbalzi più autentici.

Vi ricordiamo che FIFA 20 sarà rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 settembre. Cosa ne pensate di tutte le novità introdotte da EA quest’anno?