FIFA 21: come migliorare la propria squadra con i FIFA points

Ora che è cominciata una nuova stagione calcistica, è pressoché immancabile la presenza della nuova iterazione video ludica di EA Sports. Con FIFA 21 prende il via anche la stagione sportiva virtuale, con la quale milioni di videogiocatori di tutto il mondo potranno sfidarsi a suon di gol sui campi virtuali. Mentre le versioni next gen del titolo non sono ancora disponibili, gli appassionati si stanno già dando battaglia sulle piattaforme da gioco di attuale generazione. Proprio per venire incontro a questi già numerosi giocatori, abbiamo deciso di stilare questa guida su come migliorare la propria squadra grazie ai FIFA Points.

Come è ormai una tradizione più che consolidata, FIFA 21 esce insieme a una varietà di modalità da giocate sia da soli che in compagnia di altri giocatori in locale o online. Tra queste c’è anche FUT, la modalità più giocata e avvincente su FIFA da diverse stagioni virtuali a questa parte.

500 FIFA Points

Il punto di partenza per chi non vuole spendere troppo ed iniziare dalle base a costruire la propria squadra sono 500 FIFA Points. Non ci si fa moltissimo, ma anche pochi punti sono abbastanza per inserire nel proprio team qualche innesto che può cambiare le sorti delle partite online. Inoltre, anche se di quantità minima, ogni singolo FIFA Points che si riesce a mettere da parte servirà anche per il futuro magari per portarsi a casa qualche pacchetto a basso prezzo o vincere aste decisamente convenienti; insomma anche pochi crediti possono fare la differenza durante una lunga stagione calcistica virtuale. 500 FIFA Points corrispondono a 4,99 €.

750 FIFA Points

Non siamo ancora alle grandi cifre che vi faranno cambiare totalmente aspetto alla vostra squadra, ma con 750 FIFA Points in più nel vostro salvadanaio qualche acquisto in più potete sicuramente portarvelo a casa. Essendo molte le possibilità date dalla modalità FUT, avrete sempre occasione di trovare nel negozio dei pacchetti o nelle aste quel giocatore che stavate tenendo d’occhio ad un prezzo imbattibile, e per farlo vostro vi servirà avere sempre qualche punto in più in saccoccia. Non va dimenticata anche la possibilità di accumulare punti su punti data la possibilità di acquistare più pacchetti dello stesso prezzo così da accumulare un bel tesoretto senza spendere uno sproposito. 750 FIFA Points corrispondono a 7,49 €.

1050 FIFA Points

Con questo pacchetto cominciamo a toccare i 1000 e passa crediti FUT. La scelta inizia a farsi decisamente interessante e più varia con una somma sempre più alta di FIFA Points nel vostro salvadanaio virtuale. Avrete più spazio di manovra nel selezionare i diversi pacchetti messi a disposizione da EA Sports nel negozio virtuale, e se volete semplicemente accumulare punti da spendere tutti insieme su un grande affare 1050 FIFA Points iniziano ad essere una somma più interessante. 1050 FIFA Points corrispondono a 9,99 €.

1600 FIFA Points

La quota comincia a salire, e con 1600 crediti a disposizione ci si può costruire già una squadretta con innesti mica male. Oltre ad usufruire immediatamente dei pacchetti base perennemente disponibili all’interno del negozio di FIFA 21, con una cifra del genere si può già cominciare a puntare sui pacchetti speciali che vengono proposti durante tutto l’arco dell’anno come degli eventi speciali a tempo determinato. Come al solito una quantità del genere di punti fa anche comodo come risparmi per aumentare le proprie finanze virtuali in attesa di qualche acquisto importante durante le aste. 1600 FIFA Points corrispondono a 14,99 €.

2200 FIFA Points

Con questo pacchetto possiamo inziare a parlare di un piccolo tesoretto a disposizione. Oltre ai pacchetti base e speciali, qui ci può scappare qualche acquisto di giocatori singoli, contratti, allenatori, stadi, palloni e molto altro direttamente dai negozi. Un metodo per far accrescere ulteriormente la quantità di crediti è ovviamente anche quello di mettere in vendita quelli carte dei giocatori che non servono alla vostra filosofia di gioco, così da poter puntare i soldi acquisiti da queste vendite nell’acquisto di nuovi pacchetti. 2200 FIFA Points corrispondono a 19,99 €.

4600 FIFA Points

Facciamo un bel balzo e arriviamo a quota 4600 FIFA Points. Siamo quasi al top e qui gli acquisti da nfare all’interno del negozio virtuale possono essere davvero numerosi. Oltre ai vari pacchetti o all’acquisto dei giocatori singoli, sicuramente con questa quantità di crediti vi rimarrà qualcosa anche per far partire un Draft, modalità introdotta negli ultimi anni che permette ai giocatori di costruire delle squadre all-star. 4600 FIFA points corrispondono a 39,99 €.

12000 FIFA Points

Con 12000 FIFA Points raggiungiamo il picco dei crediti acquistabili. Oltre ad avere nelle vostre tasche virtuali un vero e proprio tesoretto, sarete liberi di effettuare diversi tipi di acquisti sul negozio virtuale di FIFA 21. La scelta è ampia come abbiamo visto in questa guida, ma non dimenticatevi mai di riaggiornare lo store così da avere sempre a disposizione nuovi pacchetti o carte singole a prezzi convenienti. 12000 FIFA Points corrispondono a 99,99 €.

