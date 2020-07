FIFA 21: ecco chi ci sarà sulla copertina ufficiale

Nella giornata di domani verrà mostrato in anteprima il primo vero trailer gameplay dell’attesissimo FIFA 21, nuovo capitolo del titolo calcistico per eccellenza che continua a macinare record su record di vendite. EA Sports ha programmato quindi un evento su Youtube un’ora prima dell’evento dedicato ad Xbox, precisamente alle ore 17:00 di giovedì 23 Luglio. Ora non ci sono notizie ufficiali su quello che verrà mostrato, ma siamo certi che si tratterà di qualcosa di corposo, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire qualche succoso dettaglio in più, specialmente sulla componente multiplayer e sui vari miglioramenti nel gameplay, tassello di vitale importanza per tutti gli appassionati che negli ultimi anni hanno potuto storcere un po’ il naso a riguardo.

Proprio ieri, alcuni dataminer hanno potuto analizzare il codice grazie al video premiere postato diverso tempo fa su Youtube. Questi hanno scoperto quattro volti di importanti giocatori ipotizzando che uno, o tutti, potessero far parte della copertina ufficiale di FIFA 21. Ebbene, proprio in queste ore l’azienda statunitense ha ufficializzato il campione che si appresterà a fare parte della cover ufficiale del titolo, stiamo parlando di Kylian Mbappé, centravanti del PSG neo campione della Ligue 1.

La stella del PSG ha festeggiato il suo approdo sulla copertina di FIFA 21, dichiarando quanto segue. “Un sogno che diventa realtà. Dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, per me rappresenta un grande traguardo. Gioco a FIFA da quando ero un bambino: sono onorato di rappresentare un’intera nuova generazione di calciatori e di far parte del gruppo di fantastici atleti che condividono questo privilegio”. Insomma, l’attaccante sembrerebbe essere davvero fiero di questo traguardo, un altro “premio” che si aggiunge ai cinque titoli vinti con il PSG e ad una coppa del mondo alzata nel 2018 in finale contro la Croazia.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate un altro giocatore sulla copertina di FIFA 21? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo calcistico targato EA, in attesa del trailer di domani.