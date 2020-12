FIFA 21: difficoltà eccessiva spinge alle microtransazioni?

Le polemiche su FIFA 21 sembrano non cessare mai, dopo le dichiarazioni da parte dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che ha accusato EA Sports di lucrare con la sua immagine e diverse recensioni negative della versione per Nintendo Switch, negli Stati Uniti è stato accusato il titolo calcistico di aver aumentato la difficoltà per incrementare gli acquisti attraverso le microtransazioni presenti nel gioco.

Non è la prima volta che si parla di microtransazioni, e sicuramente questa non sarà nemmeno l’ultima, se siete appassionati del titolo calcistico sicuramente vi sarà caduto l’occhio sullo shop in-game nella modalità FUT e di quanto Eletronic Arts spinga forte su questa politica. In tale modalità, si utilizza un nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato Dynamic Difficulty Adjustment, modificando in maniera significativa la difficoltà, bilanciandola il più possibile secondo gli sviluppatori, gestendo l’intelligenza artificiale, precisione dei tiri, passaggi, portieri e tanto altro ancora. Questo ha fatto infuriare anche diversi content creator che lottano da anni contro questo “svantaggioso” sistema, in quanto il famoso “momentum” che tanto abbiamo conosciuto ed odiato, rovina nella maggior parte dei casi alcune partite.

Secondo alcuni avvocati californiani il Dynamic Difficulty Adjustment, sponsorizzato dal team di sviluppo, nasconde in verità l’intento di aumentare apposta la difficoltà così da incentivare il giocatore a fare acquisti nello shop dedicato. Una accusa decisamente molto forte. Questa è la tesi portata avanti da Jason Zajnoc, Danyael Williams e Pranko Lozano presso un tribunale della California i quali affermerebbero che tale procedura infrangerebbe la protezione da parte dei consumatori nel loro Stato. L’accusa deriva soprattutto dalla scarsa chiarezza da parte di EA Sports stessa. Una bella gatta da pelare insomma, che, sempre se fosse vero, potrebbe cambiare drasticamente le carte in gioco. Intanto il team di sviluppo ha annunciato la data di uscita della versione next gen di FIFA 21 accennando a dei miglioramenti sostanziali sul gameplay, oltre che alla grafica di gioco. Vedremo in futuro come si evolverà questa situazione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete notato anche voi questo problema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti FIFA 21 ed i suoi prossimi aggiornamenti dedicati.