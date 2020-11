FIFA 21: Dua Lipa è nel gioco, è realizzata meglio di altri giocatori

Anno dopo anno, i giocatori appassionati di FIFA si ritrovano a giocare con i nuovi titoli dedicati alle stagioni calcistiche in corso. C’è da dire che a discapito di quelli che criticano ai titoli stagionali di rinnovarsi sempre troppo poco, EA Sports in questi ultimi anni ha sempre provato ad aggiungere quel pizzico di novità non solo in termini di gameplay ma anche sperimentando con nuove modalità. In FIFA 21 torna Volta insieme a una nuova serie di celebrità non per forza legate al mondo professionistico del calcio.

Tra le ultime novità scovate all’interno della più recente pacth di FIFA 21 è spuntata fuori anche Dua Lipa. La celebre cantautrice britannica sembra che sarà presto aggiunta come giocatrice sbloccabile all’interno della modalità Volta Football. Le curiosità però non si fermano qui, dato che come fatto notare su Twitter, il volto di Dua Lipa all’interno del titolo calcistico sembra essere stato realizzato molto meglio rispetto ad alcuni giocatori professionisti che militano in squadre blasonate.

EA have added Dua Lipa to FIFA 21 and given her a face scan while Mason Greenwood still looks like this…

😂😂😂 pic.twitter.com/mLmxJS6XjB — Callum🔴 (@CaIIumUTD) November 12, 2020

A quanto pare però, sembra che la nuova modalità Volta Football di FIFA 21 non vedrà l’arrivo solo della cantante Dua Lipa. Ci sono ulteriori celebrità che sono pronte per essere aggiunte al tisolo sportivo targato Elecrtonic Arts. Tra questi troviamo anche il cestista dei Philadelphia 76ers Joel Embiid, il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson, il pilota di Formula 1 Lewis Hamiltone e c’è spazio anche per una leggenda del calcio come David Beckham.

FIFA 21 è già disponibile su tutte le piattaforme appartenenti alla scorsa generazione di console, ma vi ricordiamo che il prossimo 4 dicembre il titolo calcistico arriverà anche in versione next gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Cosa ne pensate dell’aggiunta di Dua Lipa e di tutte le altre celebrità su FIFA 21?