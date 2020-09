FIFA 21 e i migliori videogames e accessori del franchise

Se siete arrivati qui, una cosa è certa: il calcio è la vostra passione, soprattutto se si tratta di giocarlo e viverlo anche virtualmente. Tutto questo accade grazie al franchise di FIFA, il cui prossimo titolo, FIFA 21, uscirà il prossimo ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Riscopri con noi allora i migliori videogiochi e accessori dedicati, per non perdere nessun prodotto dedicato alle migliori sfide calcistiche!

I migliori videogames e accessori

FIFA 21

Cominciamo la nostra selezione proprio con i migliori prodotti dedicati al titolo in arrivo e di cui possiamo già ordinare le copie in diverse versioni dedicate a questo titolo. Tra queste, spuntano non solo la versione Standard, ma anche l’edizione Champions, Ultimate, in versione fisica e codice download per PC, e altre ancora, tutte da scoprire e prenotare qui sotto!

FIFA 20

Non dimentichiamo però la versione precedente, uscita l’anno scorso e ancora oggi disponibile in tante varianti diverse, oltre all’uscita con console PS4! Si tratta della versione Speciale di PlayStation 4 Pro + FIFA 20, un bundle che prevede un solo controller wireless e gioco incluso. Non vi soddisfa questa versione di console? Abbiamo per voi anche PS4 a 1TB di memoria, accanto alla versione Legacy per Nintendo Switch e altre ancora!

I precedenti capitoli FIFA

Possiamo forse mettere in disparte “le puntate precedenti” che hanno visto protagonisti i migliori giocatori delle squadre degli anni passati? Per nulla al mondo, motivo per cui vi consigliamo di recuperare alcuni dei titoli come FIFA 19, FIFA 18 e altri ancora, per non dimenticare le vecchie glorie che hanno calpestato il prato verde dei campi di calcio!

Abbigliamento e gadget

Concludiamo le nostre proposte con alcuni suggerimenti dedicati all’abbigliamento e agli accessori pensati per il franchise FIFA. Annoveriamo tra questi alcuni modelli di magliette FIFA 21 ULTIMATE TEAM con licenza ufficiale dal gioco, un prodotto con licenza ufficiale al 100%, stemma FIFA Ultimate Team ricamato sul petto a sinistra, sistema di rimozione del sudore ad alte prestazioni, logo EA SPORTS sul petto destro, numero ’21’ prestampato sul retro utilizzando il design del font ‘in-game’. Composta al 100% di poliestere. Accanto a questa, troviamo anche la versione FIFA 20 della T-shirt ufficiale, oltre al pallone FIFA.

