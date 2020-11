FIFA 21: EA svela il prezzo della versione PS5 e Xbox Series X|S

FIFA 21, uscito lo scorso 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, si appresta a giungere su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 4 dicembre 2020. Tuttavia, per chi decidesse di acquistare il titolo in versione next-gen, il prezzo sarà di 79,99€. Ovviamente vi ricordiamo che l’upgrade alla versione next-gen, qualora aveste già acquistato il simulatore calcistico di EA Sports, potrete effettuarlo senza alcun costo aggiuntivo.

Non sorprende questo rincaro visti i miglioramenti grafici che il titolo riporterà sulla versione next-gen. EA ha pubblicato un trailer (potete guardarlo cliccando qui) per dimostrare come il suo gioco si mostrerà su PS5 e le migliorie grafiche sono piuttosto evidenti. Il gioco tocca, infatti, vette di realismo incredibili come dopotutto ci si aspetterebbe dalle nuove console next-gen, quindi la decisione del publisher è giustificata.

Ecco la descrizione del titolo: “Gioca a FIFA 21 e goditi l’esperienza calcistica più autentica e completa di sempre, con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 90 stadi e più di 30 campionati. Il nostro titolo è l’unico prodotto che ti permette di giocare in esclusiva alle più importanti competizioni calcistiche al mondo, comprese UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander“.

Il nuovo simulatore calcistico di EA Sports ha soddisfatto parecchio i fan, ma non i giocatori: Zlatan Ibrahimović, centravanti del Milan, ha accusato EA di aver utilizzato il suo nome e la sua immagine senza alcun permesso (ne abbiamo parlato in questa news) stimolando i suoi colleghi ad intervenire a loro volta. Un’ulteriore polemica ha smosso gli animi degli utenti PC, visto che la versione per Windows non godrà degli aggiornamenti next-gen previsti per Xbox Series X|S e PlayStation 5.