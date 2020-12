FIFA 21: l’aggiornamento next-gen è disponibile, per alcuni giocatori

FIFA 21 è già disponibile da qualche mese per la gioia di tutti gli amanti del simulatore calcistico. Adesso, gli utenti in possesso di PS5 e Xbox Series X stanno aspettando di poter finalmente fare l’upgrade alla versione next-gen del titolo. L’aggiornamento è atteso per il lancio mondiale il prossimo 4 dicembre 2020, ovvero domani, ma sembrerebbe che alcuni giocatori possano già aggiornare il titolo a partire dalla giornata odierna.

La notizia giunge dall’account Twitter ufficiale di EA SPORTS FIFA che ha twittato quanto segue: “Per la maggior parte dei giocatori che hanno acquistato FIFA 21 sulle attuali console, è ora possibile scaricare e giocare con la versione PlayStation 5 o Xbox Series X | S. La disponibilità in tutto il mondo sarà garantita entro il lancio ufficiale il 4 dicembre“. Sembra quindi che la compagnia abbia iniziato a distribuire l’aggiornamento in anticipo.

