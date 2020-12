FIFA 21: le differenze tra PS4 e PS5 in video

FIFA 21, uscito lo scorso 9 ottobre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, si appresta a dare il benvenuto all’upgrade sulle console next gen nella giornata di domani, anche se sembrerebbe che alcuni fortunati siano già stati in grado di scaricarlo. L’aggiornamento introduce diverse migliorie al gameplay ma soprattutto grafiche. È apparso in queste ore un video che mostra le differenze tra la versione PS4 e PS5.

Il canale YouTube ThePapiGfunk ha pubblicato un filmato in cui mostra le differenze dei più importanti calciatori dei principali campionati. La versione PS5 gode anche del nuovo LiveLight Rendering, ovvero un particolare sistema di illuminazione creato a doc che aumenta il realismo da parte dei giocatori. Potete dare un occhio al breve video in questione proprio qui di seguito.

FIFA 21 non sta vivendo un periodo magico, come ben saprete un po’ tutti nelle recenti settimane è stata accusata dall’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ed addirittura da un tribunale della California, quest’ultima vicenda accuserebbe EA Sports di aumentare di proposito la difficoltà di gioco per incrementare gli acquisti in-game, illegale nello “Stato dell’oro”. Nonostante questo il team ha lavorato duramente all’upgrade inserendo la nuova EA Sports GameCam, ispirata alle telecronache dei match più celebri di sempre, oltre ovviamente al feedback aptico del DualSense che aumenterà ulteriormente il realismo del gioco. Dal video comunque possiamo notare come le differenze siano evidenti e che quindi il titolo darà sicuramente il massimo sulla nuova console targata Sony.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a FIFA 21? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità sul titolo calcistico targato EA, ricordandovi infine che per effettuare l'upgrade avrete bisogno di 50gb di spazio libero sulla console.