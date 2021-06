FIFA 21: nuovo evento tutto sudamericano in arrivo su Ultimate Team

FIFA 21 è ancora oggi uno dei giochi più chiacchierati di sempre. Il titolo di EA Sports ha subito nel corso della sua vita diverse critiche riguardanti soprattutto la modalità Ultimate Team, una delle più amate di tutta l’opera. Twitch ha aiutato molto il processo evolutivo dell’intero franchise con streamer che si divertono a creare squadre spacchettando calciatori incredibilmente performanti.

Il prossimo 11 giugno terminerà l’evento dedicato ai TOTS, vale a dire le squadre della stagione. Questi sono selezioni composte da alcuni dei calciatori che più si sono messi in evidenza, con prestazioni straordinarie, nei vari campionati da poco conclusi, ovviamente molto rari da trovare che però hanno la capacità di migliorare nettamente le vostre squadre. Secondo diverse indiscrezioni, la prossima promo di FIFA 21 sarà dedicata a due delle competizioni calcistiche più sottovalutate ma affascinanti della storia di questo sport: La Copa Libertadores e la Copa Sudamericana.

Nella notte tra il 6 ed il 7 giugno infatti sono state aggiunte all’interno del gioco i design dedicati alle carte di queste due competizioni, molto simili a quelle già viste in FIFA 20. Questo confermerebbe quindi l’arrivo di un nuovo evento dedicato ai migliori giocatori provenienti dall’altra parte del mondo aumentando di conseguenza la rigiocabilità della modalità Ultimate Team.

Per ora EA Sports non ha dichiarato nulla di ufficiale a riguardo. Rimane assolutamente plausibile che lo faccia proprio in questi giorni, magari al termine della promo dedicata ai TOTS. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali conferme in merito. Fateci sapere qui sotto nella sezione dedicata che rapporto avete con FIFA 21. Negli ultimi mesi gli sviluppatori infatti sono stati presi di mira con accuse di ogni tipo, rivelatosi con il tempo infondate. Ciò non toglie che i problemi continuano ad esserci e ci auguriamo che, magari con il prossimo capitolo, EA Sports decida di rinfrescare un po’ il brand.