FIFA 21: presentato il trailer ufficiale

Nella giornata di ieri EA Sports ha presentato la copertina ufficiale del suo nuovo FIFA 21 con protagonista il centravanti del PSG Kylian Mbappé suscitando un po’ di disappunto sul web visto e considerando che alcuni appassionati non si aspettavano questo cambio “minimale” sulla cover di gioco. Oltre a questo gli sviluppatori avevano anticipato anche che nella giornata di oggi, proprio alle ore 17:00 sarebbe stato presentato ufficialmente il primo vero trailer gameplay.

Come promesso, EA Sports ha mostrato il suo trailer che ci ha presentato il nuovo capitolo della serie calcistica per eccellenza mostrandoci una grafica sempre più pulita ed un gameplay, sulla carta, migliorato. Ritorna Volta, la modalità inedita nata con il precedente capitolo, il filmato infatti si è concentrato sulla nascita dei campioni moderni che, nonostante tutto, continuano a divertirsi con il titolo calcistico targato Electronic Arts. Bando alle ciance ed ecco a voi il nuovo trailer di FIFA 21.

Come abbiamo detto poco fa, il titolo sembrerebbe essere migliorato aggiungendo ulteriore realismo alle partite. Il motore grafico che su next gen ovviamente sarà nettamente superiore, probabilmente renderà il tutto ancora più “vero” con movenze dei giocatori e fisica del pallone da capogiro. Insomma, siamo davanti davvero al titolo calcistico per eccellenza o ci ritroveremo un altro semplice discreto lavoro fatto dagli sviluppatori? Non ci resta altro che aspettare il 9 ottobre, data di uscita ufficiale su Xbox One e PS4. Ci vediamo in campo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando FIFA 21? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo calcistico targato EA Sports.