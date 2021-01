FIFA 21: Prime Gaming regala un pacchetto al mese, disponibile il primo

Come ci ha abituato ormai da anni, il servizio Prime di Amazon fornisce agli abbonati tutta una serie di bonus molto apprezzati. Collegando il proprio account al Twitch, è possibile riscattare giochi gratuiti e vari pacchetti da ottenere su diversi titoli. È proprio questo il caso dell’offerta proposta da Prime Gaming, che per i prossimi mesi regalerà agli abbonati un pacchetto per FIFA 21.

Il primo di questi pacchetti è già stato rilasciato ed è facilmente riscattabile direttamente sul sito prime gaming. Se è la prima volta che sentite parlare di queste promo per FIFA 21, non preoccupatevi. Per prima cosa vi basterà semplicemente collegare il proprio account a Twitch, come spiegato nel paragrafo in precedenza, accedere al sito, richiedere il pacchetto ed infine accedere al gioco e riscattarlo. Tutto molto semplice. Ricordiamo che tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono usufruire gratuitamente del servizio.

Il primo pacchetto, già disponibile dalla giornata di ieri, conterrà almeno un giocatore over 81 a scelta tra 4 a disposizone e 4 giocatori rari. Utili per migliorare il proprio team e renderlo ancora più competitivo, specialmente alle prime armi. Insomma, se riscattate il pacchetto non possiamo fare altro che augurarvi in bocca al lupo. FIFA 21 risulta ancora oggi essere uno dei titoli più giocati del momento, nonostante non abbia passato dei bei momenti negli ultimi mesi. L’Ultimate Team, inutile girarci troppo attorno, risulta essere una delle modalità più riuscite nella storia del medium videoludico. Ricevere pacchetti gratis, insomma, fa sempre gola.

Cosa ne pensate di questa notizia? State sfruttando l’abbonamento il Prime Gaming per ricevere questi vantaggi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Ricordiamo che se siete giocatori di GTA 5 Online, avete ancora tempo per riscattare la Stazione Sonar gratuitamente, un accessorio che se comprato a parte costerebbe la bellezza di 1 milione di dollari.