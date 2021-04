FIFA 21 sarà gratis su Xbox Game Pass e EA Play, ecco quando

FIFA 21 è l’ultimo capitolo della famosa serie calcistica targata EA Sports. Sebbene il titolo non risulti estremamente eccelso con una community che si è infuriata più volte nei confronti della società per scelte tecniche e stilistiche discutibili, è riuscito a vendere molto bene anche quest’anno facendo divertire milioni di appassionati in tutto il mondo. Del resto l’opera risulta essere davvero immediata e molte volte riuscirà a strapparvi qualche momento memorabile attraverso un gameplay molto intuitivo.

Diverse settimane fa EA Sports aveva dichiarato che FIFA 21 era pronto ad essere inserito nel corposo catalogo di Xbox Game Pass e EA Play, non svelando però una precisa data di uscita. Ebbene, Electronic Arts ha dichiarato proprio in queste ore che ha partire dal prossimo 6 maggio sarà disponibile per tutti gli abbonati. Bisogna però precisare che a differenza delle nuove entrate che bastava avere un abbonamento standard, per poter scaricare il titolo calcistico dovrete disporre di uno di livello “Ultimate”.

Non è ancora chiaro del perché di questa scelta in quanto Electronic Arts non ha rivelato nulla a riguardo. C’è da dire che se non avete avuto l’occasione di provarlo questa potrebbe essere il momento buono per farlo. FIFA 21 non ha passato certamente un periodo felice, proprio negli ultimi giorni sembra che EA stia spingendo i giocatori ad acquistare molte più loot box andando a spingere i giocatori a giocare di più alla modalità Ultimate Team, probabilmente la più apprezzata a distanza di anni.

⚠️ IMPORTANT PSA ⚠️ FIFA 21 is coming to Xbox Game Pass Ultimate with EA Play. May 6th 🔥 #ScoreMoreWithXbox 🔥 pic.twitter.com/CSnVBJNzB8 — Xbox Game Pass UK 🇬🇧 (@XboxGamePassUK) April 29, 2021

Insomma, sembra proprio che dopo gli attacchi subito dall’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e la questione loot box, FIFA 21 sia il capitolo che abbia subito più attacchi a livello mediatico. Vedremo quindi se la questione si risolverà, intanto tra meno di una settimana potete scaricarlo ed eventualmente giocarci in solo oppure con i vostri amici.