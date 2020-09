FIFA 21: le statistiche e gli Overall più alti della Serie A

Dopo una stagione calcistica decisamente atipica e dai ritmi scombussolati dal Coronavirus, con l’inizio dei maggiori campionati europei di calcio ci avviciniamo anche all’uscita del nuovo titolo calcistico sviluppato da Electronic Arts. Sebbene FIFA 21 non avrà una demo giocabile, una tradizione che viene spezzata quest’anno, EA Sports ha rilasciato proprio in queste ore un aggiornamento molto importante per gli appassionati del titolo sportivo.

Parliamo delle statistiche e gli Overall dei calciatori che militano nella Serie A. Come ogni inizio di stagione, queste statistiche partono da una base per poi salire o scendere a seconda delle prestazioni del singolo giocatore durante il campionato. Nella top 10 proposta da EA Sports quest’anno troviamo grandi calciatori che nella scorsa stagione hanno dimostrato il loro livello a suon di gol, assist e parate degne di nota.

Di seguito vi riportiamo i dieci migliori giocatore della Serie A con le rispettive squadre e Overall che saranno presenti al lancio di FIFA 21.

Cristiano Ronaldo 92 – Piemonte Calcio (Juventus) Paulo Dybala 88 – Piemonte Calcio Kalidou Koulibaly 88 – SSC Napoli Samir Handanovic 88 – FC Internazionale Milano Wojciech Szczesny 87 – Piemonte Calcio (Juventus) Giorgio Chiellini 87 – Piemonte Calcio (Juventus) Ciro Immobile 87 – SS Lazio Alejandro Gomez 86 – Atalanta Bergamasca Calcio Gianluigi Donnarumma 85 – AC Milan Romelu Lukaku 85 – FC Internazionale Milano

Come è possibile vedere il solo Cristiano Ronaldo riesce a raggiungere un Overall pari o superiore al 90, con ben tre giocatori che lo seguono con un Overall di 88. Chiude la classifica il centroavanti dell’Inter Romelu Lukaku con un 85.

Vi ricordiamo che FIFA 21 verrà rilasciato il prossimo 9 ottobre sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Le versioni del titolo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S invece usciranno più avanti entro la fine dell’anno. Cosa ne pensate delle statistiche dei giocatori della Serie A presenti in FIFA 21?